Champions Cup: Castres entre fierté et terrible désillusion chez les Harlequins

Il s'en est fallu de peu mais le Castres Olympique s'es finalement incliné de trois points sur le terrain des Harlequins (36-33) ce vendredi, lors de la quatrième journée de Champions Cup. Avec fierté mais le sentiment d'avoir loupé l'exploit de peu.

Castres, qui a concédé sur le fil ce vendredi chez les Harlequins (36-33) sa quatrième défaite en quatre journées, peut malgré tout sortir la tête haute de la Coupe d'Europe de rugby après avoir tenu tête au champion d'Angleterre avec une équipe remaniée.

Pas vraiment gâté par le tirage au sort, avec deux doubles confrontations compliquées contre les "Quins" et les Irlandais du Munster, le CO a profité de ses rendez-vous continentaux pour donner leur chance à des joueurs peu utilisés en championnat cette saison. De quoi craindre le pire face à deux poids lourds européens, mais les "seconds couteaux" tarnais, déterminés à se montrer à leur avantage, ont été à chaque fois à la hauteur de l'événement.

Battus trois fois avec bonus défensif lors des trois premiers matches, ils ont encore fait douter les champions d'Angleterre en titre vendredi en ouverture de la quatrième et dernière journée de la phase de groupes. Les joueurs de Pierre-Henry Broncan, admirables de solidarité, ont même pris cette fois un point de bonus offensif en marquant cinq essais, dont deux sur des combinaisons astucieuses en touche, conclus par le talonneur international Gaëtan Barlot et l'inoxydable demi de mêlée Rory Kockott.

Toulouse dit merci

Mais ni leur départ canon, ni les trois autres essais marqués par l'ailier Antoine Zeghdar et les Fidjiens Filipo Nakosi et Adrea Cocagi, n'ont suffi pour battre dans leur arène du Stoop des Anglais déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant le coup d'envoi. Les Harlequins, pragmatiques, ont su profiter des erreurs castraises pour aller eux aussi à cinq reprises derrière la ligne, dont un essai discutable après la sirène pour arracher la victoire et la deuxième place groupe.

Cette défaite du CO fait indirectement les affaires de son voisin et rival Toulouse. Sauf improbable concours de circonstances, le champion en titre devrait se qualifier pour les phases finales malgré sa défaite 28-0 sur tapis vert après l'annulation vendredi de son match contre Cardiff pour des contaminations au Covid-19 dans ses rangs.