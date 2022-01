Champions Cup: la colère de Lacroix et de la LNR après l'annonce du match perdu pour Toulouse

Censé affronter Cardiff ce samedi en Champions Cup, le Stade Toulousain a vu l’EPCR lui donner match perdu à cause des cas de Covid-19 dans son effectif, alors qu'il était en mesure de jouer. En conférence de presse, le président Didier Lacroix a réagi avec véhémence à cette décision. La Ligue nationale de rugby a aussi pris position.

C’est avec stupeur que le Stade Toulousain a appris ce vendredi que l’EPCR lui a donné match perdu pour sa rencontre de Champions Cup contre Cardiff, censée se jouer ce samedi. L’instance a estimé que le club français présente un trop grand nombre de cas positifs au Covid-19, pour pouvoir jouer ce match. Sauf que Toulouse avait pourtant composé un groupe de joueurs aptes et négatifs.

Face à cette décision, le président Didier Lacroix est monté au créneau en conférence de presse et a assuré que son équipe est en état de disputer cette rencontre: "On peut présenter une équipe et on a de la marge, a-t-il lancé dans une colère froide. On a pris les mesures nécessaires (…) Le Stade Toulousain a été professionnel et a fait preuve de rigueur."

Mais c’est surtout en direction de l’EPCR que la colère du dirigeant s’est tournée. Ce dernier assure que malgré un effectif amoindri, les joueurs restants et convoqués pour le match étaient largement en capacité d’être présents: "Ce que je trouve scandaleux c’est que l’EPCR n’applique pas les règles, a-t-il poursuivi. Nous, on est en capacité de jouer avec une équipe amoindrie, on peut jouer sans Antoine Dupont. On est en capacité car on bosse bien pour présenter une équipe."

"À qui profite le crime ?"

En prenant cette décision, Lacroix estime que l’instance en charge de la compétition n’a pas respecté ses propres règles, concernant les conditions d’une annulation de match à cause du virus: "L’EPCR nous dit que malgré l’ensemble des tests négatifs, on peut avoir le doute d’une positivité potentielle et on ne vous permet pas de jouer. Là on change les règles et c’est match perdu. A qui profite le crime ?"

Une nouvelle fois, l’ancien rugbyman s’est senti désolé pour ses joueurs qui ont préparé cette échéance, mais aussi pour les supporters: "Le Stade Toulousain va devoir passer le week-end à regarder les autres résultats. Ce sont mes joueurs et ça fait cinq semaines qu’on ne nous respecte pas. Chacun va dire que ce n’est pas contre le Stade Toulousain, mais les joueurs se préparent pour des échéances... Ils bossent durs pour jouer et faire leur match, se régaler et être récompensés de tous leurs efforts. On les a punis d’une faute qu’ils n’ont pas fait. Tous les jours je dois m’excuser auprès de notre public. Je ne sais pas quoi leur dire."

Malgré cette défaite donnée qu’il estime injuste, Lacroix assure que l’équipe ne compte pas abandonner cette compétition et donnera tout pour arracher une qualification: "Tant qu’on a une étape à jouer, on va la jouer. Si on est qualifié, on va se préparer pour les 8es avec beaucoup d’appétit car cette compétition le mérite. Le Stade Toulousain a toujours respecté cette compétition."

Le communiqué de la LNR

À l’image de la formation française, la Ligue nationale de rubgy ne compte pas en rester là dans cette affaire. Via un communiqué, le président René Bouscatel a fait savoir son intention de "convoquer un Comité Directeur de la LNR en urgence pour évoquer les suites, y compris judiciaires à donner à cette décision."

Tout en assurant que le deuxième du Top 14 était en droit de disputer le match contre les Gallois: "Le club de Toulouse a constitué un groupe de joueurs pour aligner une équipe apte à jouer ce match, et cela dans le total respect du règlement sanitaire de l’EPCR et du protocole sanitaire français."

Mais Lacroix "ne croit pas trop" que l’action menée par l’instance changera quelque chose. Même s’il assure que des actions devant la justice seront menées: "On ira sur une démarche juridique mais on va le faire pour des raisons économiques, car c’est ce qui permet la performance sportive de demain. Et aussi parce qu’il y a un manque de respect total."