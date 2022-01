Champions Cup: Toulouse-Cardiff va être annulé... alors que le Stade pouvait jouer

L’EPCR a décidé de l’annulation du match entre le Stade Toulousain et Cardiff prévu ce samedi en Coupe d'Europe, et va donner match perdu pour le club français (28-0). En cause, le nombre de cas de Covid dans les rangs toulousains cette semaine. Pourtant, les champions d’Europe étaient en mesure de présenter une équipe et auraient respecté le protocole demandé par la Ligue Nationale de rugby.

Grosse effervescence à Ernest-Wallon ce vendredi. Les médias étrangers et notamment gallois annoncent l’annulation de la rencontre de la 4e journée de Coupe d’Europe prévue entre le Stade Toulousain et Cardiff. Cette information a fuité de la réunion de ce matin prévue au sein de l’instance européenne.

L’EPCR estime que le nombre de cas de Covid au sein du champion d’Europe est trop important et aurait décidé de donner match gagné en faveur de Cardiff 28-0 avec point de bonus offensif pour les Gallois, et zéro pour Toulouse. D’ailleurs, à la mi-journée, le club de Cardiff a annulé son vol vers la France.

Toulouse pouvait jouer

Selon nos informations, Toulouse présentait en cette fin de semaine 13 joueurs touchés par l’épidémie. Mais le staff avait pourtant officialisé un groupe de 23 éléments, tous négatifs sur les tests à J-2 avant la rencontre. Et le club a précisé à la presse qu’il remplissait tous les critères (nombre de joueurs de première ligne, nombre de professionnels alignés sur la feuille de match notamment) demandés par la commission médicale de la Ligue Nationale de rugby, qui elle-même doit statuer et transmettre à l’EPCR.

Mais cela n’aurait visiblement pas suffi à convaincre les décideurs européens. Ce n’est évidemment pas du goût des dirigeants toulousains, qui seraient furieux. Ce vendredi après-midi, le président Didier Lacroix va donner une conférence de presse. Il participe avant à une réunion en visio-conférence avec des membres de la LNR. Toulouse, avec actuellement 7 points au classement, n’est pas mathématiquement qualifié pour les 8es de finale. S’il est en position favorable, l’avenir du champion en titre dépendrait alors des résultats des Wasps, de Castres, du Stade Français et de Llanelli.