Champions Cup: La Rochelle et Toulouse bien placés, le Racing 92 dos au mur… Les enjeux de la 3e journée

Après deux journées, disputées en décembre, la Champions Cup fait son retour ce week-end. Et les clubs français connaissent pour le moment des fortunes diverses.

En Champions Cup, qui reprend ce week-end, il y a d’abord ceux pour qui la qualification semble déjà acquise. La Rochelle et Toulouse, les deux derniers champions en date, occupent les deux premières places de la poule B, avec deux victoires en autant de matchs.

La Rochelle reçoit l’Ulster samedi (18h30), une équipe que les Maritimes avaient dominé en terre irlandaise au mois de décembre (36-29). En cas de victoire, les Rochelais seraient déjà quasiment qualifiés pour les huitièmes de finale. La donne est identique pour le Stade Toulousain, qui a au programme un déplacement périlleux à Sale, en Angleterre, samedi (14h), pour se détacher de ses poursuivants.

• Clermont et Montpellier à la bataille

Dans la même poule, Clermont et Montpellier sont plus en difficulté, mais toujours en course pour terminer dans les huit premiers et se qualifier. L’ASM, en grande difficulté en championnat, est huitième et doit réaliser l’exploit de battre les Tigers de Leicester, champion d’Angleterre en titre, pour consolider sa position. Le match est prévu ce vendredi à 21 heures à Clermont.

Juste derrière, Montpellier, neuvième, avec le même nombre de points, se déplace au pays de Galles chez les Ospreys. Victoire impérative face à un adversaire qui les avait surpris à domicile (10-21) au match aller.

• Quatre clubs en difficulté

Si les clubs français de la poule B sont encore dans les clous, c’est beaucoup plus compliqué de l’autre côté du tableau. L’Union Bordeaux-Bègles, Lyon, le Racing 92 et Castres occupent les quatre dernières places de la poule A, sans aucune victoire sur les deux premiers matchs.

Il faut dire que le niveau des équipes rencontrées n’est pas le même. Le Leinster, Exeter, les Saracens et les Sharks sont invaincus et confortablement installés aux premières places du groupe.

Le Racing 92 et Castres reçoivent respectivement les Harlequins et Edimbourg dimanche (16h15 et 14h), deux concurrents directs, et pourraient se replacer en cas de victoire. La mission semble en revanche très périlleuse pour Bordeaux, en déplacement à Durban (samedi à 16h15) pour se frotter aux Sharks. Pareil pour Lyon, en visite à Londres face à l’armada anglaise des Saracens (samedi à 21h).

Il reste à ces équipes deux matchs, ce week-end, et la semaine prochaine pour s’extirper des quatre dernières places et se qualifier en huitièmes de finale, programmés à partir de la fin du mois de mars.