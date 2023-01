La Rochelle: trois semaines d’absence pour Atonio, deux mois et demi pour Bourgarit

Info RMC Sport - Touché au genou samedi dernier lors de la victoire sur le Stade Toulousain, le pilier international de La Rochelle, Uini Atonio, sera absent des terrains trois semaines. Il pourrait toutefois être dans le coup pour le début du Tournoi des VI Nations. A l’inverse, le talonneur Pierre Bourgarit est forfait.

En deux week-ends, la note aurait pu être salée pour le Stade Rochelais. Sorti blessé du match à Perpignan il y a bientôt dix jours, le trois quart centre Jonathan Danty, dans l’attente d’examens complémentaires avait déjà déclaré forfait pour le Tournoi avec les Bleus, trois mois d’absence au minimum en guise de premier bilan. Ce week-end, l’inquiétude était une nouvelle fois de mise lorsque le pilier Uini Atonio a dû laisser sa place à George-Henry Colombe peu avant la mi-temps.

Après avoir passé de longs instants à être observé par le staff médical, avec plusieurs manipulations sur son genou droit à la clé, le joueur avait renoncé. Ce lundi, le titulaire du poste du pilier droit du quinze de France (32 ans, 47 sélections) devait passer une IRM pour établir un diagnostic précis. Celle-ci a en partie rassuré le joueur et par ricochet, les staffs du club et du quinze de France. Selon nos informations, le géant rochelais (1m96, 145kg) souffre d’une petite entorse.

Un moindre mal finalement, tant la menace d’une blessure plus grave en année de Coupe du monde va faire trembler les internationaux et leurs entourages. Reste à voir comment le sélectionneur Fabien Galthié va gérer le cas Atonio, à une semaine de l’annonce de la liste des 42 pour le Tournoi et à deux semaines du début de la préparation des Bleus à Capbreton (les internationaux seront réunis les 22 et 23 janvier). Le Rochelais sera-t-il apte d’entrée de stage ? Et dans le cas contraire, un accompagnement physique individuel va-t-il lui être réservé ? Dans le cas contraire, Falatea, Haouas, Bamba, voire Aldegheri se tiennent prêts.

De son côté, le talonneur Pierre Bourgarit, également touché au genou face à Toulouse et sorti en début de match, est plus sérieusement blessé. Comme Jonathan Danty, le ligament croisé postérieur est touché. Il devra observer un repos de deux mois et demi environ. Mais à l’instar de son coéquipier trois quart centre, il évite l’opération.