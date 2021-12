Champions Cup: La Rochelle réussit ses débuts mais perd Retière

Sans être flamboyants, les joueurs de La Rochelle ont fait le travail pour s'imposer à domicile contre les Glasgow Warriors ce dimanche (20-13), dans le cadre de la première journée de Champions Cup. Mais les Rochelais ont perdu Arthur Retière, sorti sur civière.

La Rochelle, finaliste de la dernière Coupe d'Europe, a entamé la nouvelle édition par un succès poussif et long à se dessiner face à Glasgow (20-13), ce dimanche au stade Marcel-Deflandre.

Il ne fallait pas se rater, les Maritimes ont su trouver les ressources pour se défaire d'une séduisante équipe écossaise, joueuse, qui a lâché deux fois du lest pendant quelques minutes: une fois dans chaque période, pour un 10-0 à chaque fois, suffisant pour faire la différence. Vu leur montée en puissance en Top 14, on attendait mieux des hommes de Ronan O'Gara. Mais leurs visiteurs du jour les ont fait déjouer pendant une bonne demi-heure. Entre une forte possession, du jeu de mouvement tranchant à l'image de ce que produit le XV du Chardon, et l'indiscipline et les maladresses locales, il n'y avait aucun scandale à voir Glasgow devant (0-6, 15e) grâce à deux pénalités de Ross Thompson.

Mal dans leur match, plombés par la très grave blessure à la cheville d'Arthur Retière sorti sur civière sous assistance respiratoire (25e), les Rochelais ont été remis d'aplomb par une inspiration de Brice Dulin, dans l'axe, qui a inversé le cours du match. Car sur la pénaltouche suivante, le premier véritable temps fort des locaux, Reda Wardi a conclu un ballon porté rageur qui a réveillé Deflandre (31e). Puis la mêlée, secteur dominant, a mis celle des joueurs des Highlands en difficulté, avec comme sanction une pénalité de Iahia West (10-6).

Retière sorti sur civière

Sur leur lancée à la reprise, les coéquipiers de Gregory Alldritt ont insisté, avec les mêmes intentions, mais se sont fait punir sur un temps fort britannique conclu par l'opportuniste Josh Mckay, après une action confuse et une passe au pied dans l'en-but maritime (10-13, 51e).

La joie écossaise a été de courte durée, surtout pour Rory Darge, contraint de quitter ses camarades dix minutes pour une faute cynique (55e). En supériorité numérique, La Rochelle a appuyé et, après un pilonnage improductif, Eneriko Buliruarua, remplaçant de Retière (sorti sur civière), a plongé en terre promise au terme d'une action où Alldritt avait touché deux fois le ballon (17-13, 58e). West a rajouté quatre minutes plus tard une pénalité suite à une faute au sol écossaise (20-13, 62e), donnant un peu plus d'air aux Maritimes qui ne sont jamais parvenus à corser l'addition, ni à se libérer complètement, dans ce match indécis jusqu'au bout.