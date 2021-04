Champions Cup: le 8e de finale Leinster-Toulon annulé à cause du Covid

Le huitième de finale de la Champions Cup entre le Leinster et Toulon, initialement prévu ce vendredi (18h30), a été annulé en raison d'un cas positif dans les rangs du RCT, qui va être éliminé.

L’aventure de Toulon en Champions Cup va s’arrêter en huitième de finale… sans jouer. Les organisateurs ont annoncé l’annulation du huitième de finale qui devait opposer le Leinster au RCT, ce vendredi (18h30). Selon les informations de RMC Sport, un joueur de l’effectif varois a été testé positif au coronavirus mais ne serait pas parmi ceux ayant effectué le voyage en Irlande. D'autres membres de l'effectif sont considérés comme cas contact. Les organisateurs vont officiellement communiquer très prochainement. Le RCT se montre fataliste et s'attend donc à une défaite sur tapis vert puisqu'aucun report n'est possible.

"Si un match ne peut être joué en toute sécurité, alors il sera annulé et le club dont le statut COVID-19 n’a pas obligé l’annulation se qualifiera pour la phase suivante du tournoi, indique le protocole. Si le statut COVID-19 des deux clubs oblige à annuler le match, ou s’il y a une autre raison pour laquelle un match ne peut avoir lieu à l’heure prévue, alors l’affaire sera soumise à une Commission de résolution des résultats de matchs pour déterminer quel club (le cas échéant) progressera vers la phase suivante du tournoi."

Les Irlandais ont fait pression pour un forfait du RCT

Au RCT, on a la sensation d'avoir fait le maximum et d'avoir géré au mieux la situation. Il n'y a eu aucun cas, ni aucun symptôme, chez les joueurs ces derniers jours, jusqu'aux tests de mercredi et ce joueur détecté positif. L'EPCR, organisateur des coupes d'Europe de rugby, a été informée dans la foulée. L’instance européenne a demandé un contact tracing (étudier les personnes et joueurs avec lesquels le cas positif a été en contact proche et prolongé). Ces analyses ont fait débat, mais l’EPCR a jugé qu’il y avait des cas contacts à risques. Certains experts ont estimé que les risques étaient infimes. Les Irlandais ont fait pression pour que le RCT soit forfait. Le club toulonnais a proposé de faire un test PCR en urgence à tous ses joueurs et staff jeudi soir : tous négatifs ! Au sein du RCT, on est en colère car on estime que dans une telle situation, le match se serait joué en top 14.

Le club toulonnais est en train d’étudier les modalités d’un retour en France et sur la Rade. Le staff et les joueurs sont évidemment très déçus de cette nouvelle qui intervient au coeur d'une saison européenne qui vire au fiasco. En décembre dernier, le Rugby Club Toulonnais avait décidé de ne pas disputer son match sur le terrain gallois des Scarlets, estimant que les conditions sanitaires n'étaient pas réunies. Les Varois avaient eu match perdu sur tapis vert.

Sortis de la Coupe d'Europe, ils vont désormais se tourner sur le Top 14 avec l'objectif de se qualifier pour les phases finales. Le RCT, sévèrement battu par Lyon la semaine dernière, est actuellement 7e à égalité avec le LOU, 6e.