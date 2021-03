Les finales des Coupes d’Europe de rugby 2021 n’auront pas lieu à Marseille

Comme annoncé par RMC Sport, les finales de Champions Cup et de Challenge Européen prévues les 21 et 22 mai n’auront pas lieu à Marseille, qui en récupérera l’organisation en 2022. La nouvelle ville-hôte pour 2021 n'a pas encore été annoncée.

Déjà forcée de passer son tour en 2020, Marseille devra attendre encore une année de plus pour accueillir les finales de Coupe d’Europe de rugby. Comme annoncé par RMC Sport mardi dernier, l’EPCR, organisateur des compétitions, a confirmé que la cité phocéenne était hors-jeu pour 2021 mais sans annoncer le nom de son ou ses remplaçants.

"Après avoir consulté les autorités françaises compétentes, et compte tenu de la situation sanitaire en évolution permanente, le Comité de Direction a estimé qu’il fallait faire preuve de pragmatisme quant au choix des villes qui accueilleront les finales les 21 et 22 mai, afin de limiter les déplacements transfrontaliers et les risques de transmission du Covid-19", se justifie l’EPCR dans un communiqué.

Les finales à Marseille en 2022 et Londres en 2023

Marseille récupérera l’organisation des finales en 2022, les 27 et 28 mai, tandis que le rendez-vous sera organisé à Londres en 2023, dans le stade des Spurs de Tottenham. Les billets déjà achetés pour les finales de 2021 seront valables pour 2022, assure l’EPCR.

Après l’arrêt prématuré des phases de poule, 16 clubs disputeront des huitièmes de finale de vendredi à dimanche, dont six équipes françaises: Toulon, La Rochelle, Clermont, Toulouse, Lyon et le Racing 92.

L’EPCR a également annoncé que les demi-finales de Champions Cup auraient lieu "à domicile, dans les stades des clubs". Le tirage au sort aura lieu le 11 avril, juste après les quarts de finale.