Ospreys-Racing en direct: le Racing veut faire le plein de points

OSPREYS-RACING, COUP D'ENVOI À 16H15 !

Bonjour à tous et bienvenue sur RMC Sport pour suivre en direct la 3e journée de Champions Cup ! Avec deux victoires au compteur, dont une sur tapis vert après le forfait des Ospreys qui avaient trop de cas Covid dans leur groupe pour jouer, le Racing 92 connaît un bon début dans sa course européenne. Les Ciel et Blanc, qui comptent un certain nombre de blessés, affrontent ce samedi les Ospreys, qui n'ont plus gagné de matchs depuis le 4 décembre dernier. Coup d’envoi à 16h15 !