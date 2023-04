Champions Cup: Toulouse avec Marchand, La Rochelle avec Bourgarit mais sans Danty

Les équipes des demi-finales de Champions Cup ont été dévoilées. Le Stade Toulousain évoluera avec Thibaud Flament en 3e ligne et pourra compter sur le retour de Julien Marchand dans le groupe. Côté rochelais, Jonathan Danty est finalement forfait mais Pierre Bourgarit tient sa place.

C’est un retour qui a son importance. Touché à une cheville le 2 avril dernier en 8e de finale face aux Bulls, le talonneur international Julien Marchand (29 sélections) va faire son retour avec le Stade Toulousain. Après avoir loupé trois rencontres (les Sharks en quart, Lyon et le déplacement au Stade Français), il prendra place samedi sur le banc face au Leinster (16h). Il pourra ainsi relayer l’autre international Peato Mauvaka et jouer son rôle, notamment sur le jeu au sol, pour perturber le Leinster.

Sinon, la composition toulousaine est celle attendue. Comme lors de la qualification face aux Sharks en quart de finale, Thibaud Flament glisse en 3e ligne, aux côtés de François Cros et de l’Anglais Jack Willis. C’est d’ailleurs le même quinze de départ que pour ce match. Barassi accompagnera Pita Akhi au centre. Sur le banc, six avants prennent place et parmi les deux trois-quarts, Paul Graou et Arthur Retière, remis lui aussi de sa blessure au genou face à Lyon, couvriront plusieurs postes.

Danty forfait, Skelton et Bourgarit bien là

Chez les Rochelais, on attendait de savoir si Jonathan Danty, touché aux côtes il y a deux semaines face à Bayonne, pouvait être remis. Ce ne sera pas le cas. Il sera donc remplacé au milieu du terrain par Jules Favre, qui sera associé à Seuteni. Levani Botia, dont les qualités physiques et sur le jeu au sol se rapprochaient le plus de l’international français, restera bien en 3e ligne, avec Dillane et le capitaine Grégory Alldritt.

Côté bonne nouvelle pour les Rochelais, c’est le retour du talonneur Pierre Bourgarit. Touché aux adducteurs contre les Saracens, cet important fer de lance du pack jaune et noir a semble-t-il récupéré et il sera titulaire. A noter également le précieux retour du 2e ligne Will Skelton. Victime d’une commotion face aux Saracens, l’Australien est de nouveau disponible. Il sera associé à l’expérimenté Sazy. Sur le banc, Colombe revient de suspension en première ligne et, comme pour Toulouse, on a opté pour six avants et deux trois-quarts, Thomas Berjon et Teddy Thomas.

Des absents au Leinster

Chez les adversaires, on notera les forfaits confirmés de Jonathan Sexton et James Lowe chez les Irlandais du Leinster. Ross Byrne et Jordan Larmour seront chargés de les suppléer. Mais en plus, ils devront faire sans le centre international Robbie Henshaw. A sa place, l’ancien Lyonnais Charlie Ngatai. A noter que huit des vingt-trois joueurs alignés ont participé au Irlande-France du dernier Tournoi des VI Nations (sept chez les Toulousains). Côté Exeter, Les Gray, Simmonds, Slade, et Nowell, futur rochelais, seront bien là.

La composition du Stade Toulousain : Ramos – Mallia, Barassi, Akhi, Lebel – Ntamack, Dupont (cap) – Flament, Cros, Willis – Meafou, Arnold – Aldegheri, Mauvaka, Baille

Remplaçants : Marchand, Neti, Ainu’u, Roumat, Elstadt, Placines, Graou, Retière

La composition du Stade Rochelais : Dulin – Leyds, Seuteni, Favre, Rhule – Hastoy, Kerr-Barlow – Dillane, Alldritt (cap), Botia – Skelton, Sazy – Atonio, Bourgarit, Wardi

Remplaçants : Lespiaucq, Sclavi, Colombe, Lavault, Boudehent, Bourdeau, Berjon, Thomas