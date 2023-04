Stade Toulousain: Marchand s’est blessé à la cheville lors du succès contre les Bulls

Julien Marchand a été touché lors de la victoire du Stade Toulousain face aux Bulls, ce dimanche en Champions Cup (33-9). Le talonneur du XV de France s’est blessé à la cheville. Il souffre d’une entorse, d’après son entraîneur Ugo Mola.

Julien Marchand, le talonneur du Stade Toulousain, s'est blessé à une cheville ce dimanche lors de la victoire en huitième de finale de Champions Cup contre la franchise sud-africaine des Bulls (33-9). "Ça paraît être une belle entorse de la cheville", a précisé son entraîneur Ugo Mola après la rencontre. "Il est sur-brillant en équipe de France, mais malheureusement les retours sont un peu compliqués. Pas sur sa qualité de rugby, mais sur les blessures qui s'enchaînent", a-t-il ajouté.

Visiblement touché à la cheville gauche sur un plaquage, Marchand, sorti en boitant légèrement, a été remplacé à la 33e minute par un autre international français, Peato Mauvaka. Il devrait manquer le quart de finale de Champions Cup que les Toulousains disputeront samedi prochain, dans leur stade Ernest-Wallon, contre une autre franchise sud-africaine, les Sharks.

Mola en attend plus contre les Sharks

"On a six jours pour se remettre en ordre de marche car nous aurons face à nous une équipe qui fait office de favori, prévient Ugo Mola. Je n'ai pas souvent vu le Munster se faire dominer de la sorte dans une compétition internationale (défaite 50-35 des Irlandaias face aux Sharks en 8e de finale, ndlr). On ne pourra pas se permettre d'avoir autant de déchets. Les Sharks ont des joueurs hors normes capables de scorer à tout moment: c'est une équipe qui maîtrise parfaitement son rugby".