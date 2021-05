Champions Cup: trop fort pour l’UBB, Toulouse tient sa finale

Le Stade Toulousain s'est qualifié pour la septième finale de Champions Cup de son histoire, la première depuis 2010, en dominant ce samedi sur son terrain Bordeaux-Bègles (21-9). Le 22 mai à Twickenham, les Rouge et Noir brigueront un cinquième titre européen face au vainqueur du match La Rochelle-Leinster dimanche au Stade Marcel-Deflandre.

Toulouse de retour vers les sommets. Le Stade Toulousain n’a pas manqué l’occasion de disputer la septième finale de Champions Cup de son histoire. Le club le plus titré de France a fait respecter sa loi, à la maison, face à Bordeaux-Bègles, logiquement battue 21-9 ce samedi à Ernest-Wallon.

Médard: "On était un peu crispés"

Si on n’a pas assisté à un grand spectacle, notamment en raison de la pluie à l’origine de nombreuses fautes de main, les joueurs de Ugo Mola ont dominé l’équipe de l’UBB en manque de rythme à cause des nombreux reports dus aux cas de Covid, grâce à deux essais signés Matthis Lebel en début de match (6e) et Antoine Dupont, encore une fois décisif (72e).

"On est très heureux car ce n’était vraiment pas un match simple, a commenté Maxime Médard après la rencontre. Les Bordelais sont venus sans pression et ont tout donné. On était un peu crispés. On avait du mal à mettre notre jeu en place mais on a marqué les points au bon moment."

"On a des regrets parce qu'on n'est pas très loin. Cela s’est joué sur des petits détails qui nous font louper le coche, regrette de son côté Jefferson Poirot. On manque de repères. On avait six mecs qui ont eu le Covid sur la feuille."

Toulouse visera un cinquième titre

Le Stade Toulousain atteint la finale de la Coupe d’Europe pour la septième fois de son histoire, la première depuis 2010. Les Rouge et Noir viseront une cinquième victoire face au vainqueur de l’autre demi-finale entre La Rochelle et les Irlandais du Leinster dimanche au Stade Marcel-Deflandre. La finale est programmée le 22 mai à Twickenham, avec du public puisque la jauge est de 10.000 spectateurs.