Toulouse : Antoine Dupont positif au Covid

INFO RMC SPORT - Le demi de mêlée international du Stade Toulousain Antoine Dupont, qui n’a plus joué depuis le 11 décembre dernier, a été testé positif au Covid avant le match contre Cardiff samedi puis le rassemblement du XV de France.



Un coup dur de plus pour Antoine Dupont. Selon les informations de RMC Sport, le demi de mêlée international du Stade Toulousain Antoine Dupont a été testé positif au Covid-19 cette semaine. Le meilleur joueur du monde n’est décidément pas épargné par les pépins depuis quelques semaines. Dupont n’a en effet plus joué depuis le 11 décembre dernier en raison d’un genou douloureux et cela va malheureusement continuer.

Aucun match en deux mois avant le Tournoi

Il devait enfin faire son retour à la compétition ce samedi pour la réception de Cardiff lors de la 4e journée de Champions Cup avant de rejoindre le XV de France comme neuf autres joueurs de la Ville Rose (Baille, Mauvaka, Marchand, Flament, Cros, Jelonch, Ntamack, Lebel, Ramos) pour préparer le Tournoi des VI Nations au sein du groupe des 42 joueurs appelés par Fabien Galthié avec en point de mire la réception de l’Italie le 6 février prochain. Dupont n’aura donc pas disputé la moindre rencontre en deux mois avant de lancer le Tournoi. On a connu préparation plus idéale.

Lundi, le numéro 9 avait repris l’entrainement avec ses partenaires avant d’être testé positif comme plusieurs de ses partenaires et membres du staff comme indiqué mercredi par RMC Sport. L’ensemble du groupe a passé de nouveaux tests ce jeudi, deux jours avant cette rencontre européenne, et le club est dans l’attente des résultats. La conférence de presse, programmée jeudi, a été décalée d’une journée. Dupont, lui, avait déjà été contaminé l’an dernier en marge du Tournoi. Reste à savoir combien d’autres joueurs seront touchés au total et notamment chez les internationaux, alors que la réception de Cardiff est encore incertaine dans ces conditions.