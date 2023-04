EN DIRECT - Leinster-Toulouse: un choc de titans pour une place en finale

Marchand de retour, six avants sur le banc

C’est un retour qui a son importance. Touché à une cheville le 2 avril dernier en 8e de finale face aux Bulls, le talonneur international Julien Marchand (29 sélections) va faire son retour avec le Stade Toulousain. Après avoir loupé trois rencontres (les Sharks en quart, Lyon et le déplacement au Stade Français), il prendra place samedi sur le banc face au Leinster (16h). Il pourra ainsi relayer l’autre international Peato Mauvaka et jouer son rôle, notamment sur le jeu au sol, pour perturber le Leinster.

Sinon, la composition toulousaine est celle attendue. Comme lors de la qualification face aux Sharks en quart, Flament glisse en 3e ligne, aux côtés de Cros et de l’Anglais Willis. C’est d’ailleurs le même quinze de départ que pour ce match. Barassi accompagnera Pita Akhi au centre. Sur le banc, six avants prennent place et parmi les deux trois-quarts, Paul Graou et Arthur Retière, remis lui aussi de sa blessure au genou face à Lyon, couvriront plusieurs postes.