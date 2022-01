La Rochelle: la belle histoire des frères Boudehent, étincelants contre Glasgow

La Rochelle a battu Glasgow pour son dernier match de poules de Coupe d'Europe samedi (38-30) et au milieu de cette victoire, les frères Boudehent ont brillé en marquant chacun un essai, une première.

La belle histoire du week-end nous vient d'Ecosse. La Rochelle s'est imposée avec le bonus samedi 38 à 30 à Glasgow pour son dernier match de phase de poule en Champions Cup, et se qualifie de belle façon grâce à une place dans le trio de tête de la poule A.

"On est très content pour eux"

Mais une autre réussite est à souligner au Stade Rochelais : les deux frères Boudehent Paul (3è ligne, 22 ans) puis Pierre (ailier, 23 ans) ont chacun marqué un essai. C'est la première fois que ça leur arrive, puisque Pierre joue plus rarement. Les deux ont eu le même parcours : Angers puis Nantes puis La Rochelle. A la 72è minutes, Paul Boudehent a été à l'origine d'une échauffourée et le grand-frère Pierre était le premier à défendre le frangin.

En conférence de presse d'après-match, le deuxième-ligne rochelais Romain Sazy a félicité les deux frères, et surtout Pierre : "On est très content pour eux, ils ont fait une grosse prestation que ça soit Pierre ou Paul. J'ai trouvé Pierre plutôt à l'aise sur l'aile et ils nous a mis dans l'avancée. Il a su leur mettre un coup aussi avec Brice Dulin sur le jeu au pied ensuite. Même défensivement c'était très bien, il joue très peu donc là il avait la confiance du coach, il a répondu présent et je suis très content pour lui."

Il se félicite aussi du "match référence" qu'ont livré les Rochelais face aux Glasgow Warriors : "L'objectif était la victoire, avoir un match référence à l'extérieur sur la saison qu'on n'avait pas encore eu. On avait fait une semaine appliquée. On savait qu'on jouerait conte une équipe joueuse sur une surface rapide, il fallait être en place en défense, ne pas jouer petit bras et poser notre rythme. C'est ce qu'on est arrivés à faire."