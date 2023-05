Leinster-La Rochelle: les supporters rochelais prêts à vibrer

Le Stade Rochelais peut marquer l’histoire. Les maritimes disputent leur troisième finale de Coupe d’Europe de rugby en trois ans. L’an passé, à Marseille, les supporters avaient joué un grand rôle dans la victoire face au Leinster. Cette fois, ils se déplacent à Dublin, dans l’antre des irlandais, et seront à nouveau poussés par tout le peuple jaune et noir.

Dès vendredi à Temple Bar, dans le centre de Dublin, les premiers rochelais sont en place. "On est arrivés tôt pour s’imprégner de l’ambiance, raconte Jean-Michel. Il y a vraiment un esprit rugby super sympa sur ce week-end". Ce samedi-après midi, il fera partie des 3.000 rochelais qui ont fait le déplacement, et vont tenter de se faire entendre dans ce stade de plus de 50.000 places qui affiche complet.

Arnaud, lui, est venu avec ses cinq collègues, originaires de La Rochelle, qui comptent bien pousser fort derrière leur équipe: "On sait que ça va être dur, mais on va redoubler d’effort pour se faire entendre, et se faire voir ! Le jaune sera plus visible que le bleu".

Les supporters y croient

Comment résister à la pression de ce public de l’Aviva Stadium? Le Stade Toulousain a échoué en demi-finale de Coupe d’Europe ici face au Leinster, l’équipe de France a cédé également lors du dernier Tournoi des VI Nations face à l’Irlande. Mais les Rochelais y croient, et pour cause, ils n’ont jamais perdu contre le Leinster. Deux victoires, l’année dernière en finale, et il y a deux ans en demi. Allan, supporter rochelais, est très confiant: "Ils vont leur rouler dessus devant, bien sûr! Jonathan Danty va nous gratter quelques ballons, Levani Botia va nous mettre quelques tubes, Antoine Hastoy sera à 90% de réussite au pied, et je pense que c’est bon".

Les 3.000 rochelais à Dublin pourront aussi compter sur le soutien d’autres fans. Certains toulonnais, vainqueurs de la Challenge Cup hier, pousseront derrière les maritimes. Mais également les fans du Munster, province irlandaise rivale du Leinster, et ancien club du coach rochelais Ronan O’Gara. Les rochelais en sont convaincus, ils pousseront avec eux derrière La Rochelle.

La Rochelle en ébullition

Ce match tant attendu va aussi concentrer toute l’attention des rochelais restés en France. Ils étaient des centaines à l’aéroport jeudi, pour fêter le départ de l’équipe à Dublin. Ils seront des milliers ce samedi après-midi sur le Vieux–Port, ou deux écrans géants ont été installés. "On sera au moins 20.000, peut-être même 30.000", ose Gwenn, membre du club de supporters des Bagnards. "L’ambiance va monter jusqu’à 17h45, et là, normalement, ça va exploser".

Tout le monde veut vivre ce match, même Patrick, fervent supporter, qui a un empêchement de taille: "Je ne serais pas sur le Vieux Port, j’ai le mariage de mon fils, je suis puni", explique-t-il en souriant. "Mais je regarderai sur le téléphone! Et on va doublement arroser ça, pour le mariage, et la coupe s’ils gagnent".

Le week-end s’annonce festif pour Patrick, et pour tous les rochelais si les jaune et noir réalisent l’exploit à Dublin. L’an passé, après la victoire à Marseille, le défilé en bus des joueurs avait rassemblé 35.000 personnes. Une chose est sûre, en cas de victoire cette année, les rochelais seront à nouveau présent dimanche pour le retour de leurs héros.