Champions Cup: Toulouse passe le premier obstacle sud-africain et file en quart

Le Stade Toulousain a fait le travail avec la manière en venant à boût des Bulls (33-9). Les Français valident ainsi leur ticket pour les quarts de la Champions Cup. Ils affronteront une autre équipe sud-africaine, en l'occurrence les Sharks.

Toulouse, avec l'ensemble de ses internationaux, a remporté dimanche à domicile son premier choc transcontinental de Champions Cup contre les Bulls (33-9). Et pris rendez-vous en quart de finale dès la semaine prochaine avec une autre franchise sud-africaine, les Sharks.



Leur deuxième rendez-vous en terre inconnue aura de nouveau lieu sur les bords de la Garonne. Mais après avoir quasiment rempli le Stadium, les Toulousains retrouveront leur antre habituelle d'Ernest-Wallon. Une enceinte un peu plus petite pour un adversaire sans doute un cran au-dessus, si l'on se fie aux 50 points passés samedi par les Sharks de Siya Kolisi et Eben Etzbeth aux Irlandais du Munster (50-35).



Les Bulls de Jake White, le sélectionneur des Springboks champions du monde en 2007, sont la seule des trois franchises sud-africaines invitées depuis cette saison à la table des Européens à rester à la porte des quarts. L'équipe basée à Pretoria n'aura tenu qu'un peu plus d'une mi-temps face aux quintuples champions d'Europe, qui ont plié le match grâce à deux essais en l'espace de cinq minutes.



Le premier, dans son registre habituel, en puissance, par le colosse australien convoité par les Bleus, Emmanuel Meafou, inarrêtable quand il arrive lancé si près de l'en-but. Le deuxième en coin, en flirtant avec la ligne de touche, par l'ailier Matthis Lebel. De quoi le consoler (un peu) de s'être fait devancer par le jeune Lyonnais Ethan Dumortier en équipe de France.



Coup dur pour le Stade Toulousain et Marchand

Les Toulousains avaient peiné jusque-là à concrétiser leur domination. La faute aux averses qui ont rendu le ballon glissant et à une défense sud-africaine longtemps courageuse sur sa ligne. L'indiscipline des Bulls avait tout de même permis au leader du Top 14 de faire la course en tête. Notamment grâce à Thomas Ramos, une nouvelle fois entreprenant et en réussite face aux perches (7 sur 7), dans la lignée de ses dernières sorties avec les Bleus.



Lui aussi impressionnant en sélection lors du récent Tournoi des six nations, Thibaud Flament avait débuté la rencontre sur le banc, signe de la profondeur de l'effectif toulousain. Il n'a pas mis longtemps à se mettre en évidence, un quart d'heure après son entrée, avec un essai opportuniste sur un cafouillage adverse pour faire gonfler le score. Ugo Mola s'est même offert le luxe de sortir son demi de mêlée, et capitaine Antoine Dupont dans la foulée à la 65e minute. Surtout pour le faire souffler dans la perspective du nouveau combat attendu contre les Sharks.



Seule ombre au tableau: la sortie sur blessure à la demi-heure de jeu du talonneur international Julien Marchand, visiblement touché à la cheville gauche. Une ombre plane donc sur sa présence en quarts de finale, lors desquels la France n'aura que deux représentants cette année, La Rochelle et Toulouse. Les deux derniers champions d'Europe.