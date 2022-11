XV de France: nouvelles "rassurantes" pour Cyril Baille, sorti sur blessure face à l'Afrique du Sud

Sorti blessé après avoir inscrit un essai lors de la victoire des Bleus face à l'Afrique du Sud (30-26) samedi soir au Vélodrome, Cyril Baille a passé des examens rassurants. Le pilier a effectué son retour au sein du groupe après le match.

Le pilier gauche des Bleus, Cyril Baille, sorti blessé samedi lors de la victoire contre l'Afrique du Sud (30-26) à Marseille, a réalisé des analyses "rassurantes" par rapport au diagnostic initial, a fait savoir dimanche la Fédération français de rugby (FFR). "Le premier diagnostic laissait craindre une hernie inguinale et la possibilité d'une intervention chirurgicale", a expliqué la FFR dans un communiqué, précisant que le joueur avait été "immédiatement transféré à l'hôpital".

>> Revivez France-Afrique du Sud (30-26)

Plusieurs Bleus touchés

"Les analyses réalisées sont rassurantes. Cyril Baille était de retour au sein du groupe après le match", a-t-elle ajouté. "Des examens complémentaires seront réalisés ces prochains jours pour connaître la durée de son indisponibilité". Particulièrement intense, le deuxième test d'automne du XV de France contre les champions du monde sud-africains a fait des dégâts dans les rangs tricolores.



Le trois-quarts centre Jonathan Danty a été victime dès le début du match d'une fracture du plancher orbital et le deuxième ligne Thibaud Flament a subi une commotion cérébrale. Les Bleus seront également privés dimanche prochain pour le troisième et dernier match de novembre contre le Japon, à Toulouse, de leur demi de mêlée et capitaine Antoine Dupont, sanctionné d'un carton rouge pour avoir bousculé en l'air l'ailier des Springboks Cheslin Kolbe.