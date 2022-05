Coupe du monde 2023: "C'est incroyable d'être aussi con", tonne Quercy après la disqualification de l'Espagne

Le troisième ligne de Montauban et international espagnol, Fred Quercy, n'en revient pas de voir sa sélection une nouvelle fois éliminé de la Coupe du monde 2023 pour des raisons administratives. Interrogé par Rugbyrama, il ne mâche pas ses mots envers sa Fédération.

Qualifiée sur le terrain pour la Coupe du monde 2023 de rugby, l’équipe d’Espagne est finalement privée de la compétition en France. Les Leones ont été sanctionnés par World Rugby pour avoir fait jouer le pilier Gavin van den Berg, né en Afrique du Sud mais qui évolue en Espagne depuis 2018. Une élimination que Fred Quercy, troisième ligne de Montauban et international espagnol depuis 2017, n'arrive pas à digérer.

"Ils se foutent clairement de notre gueule"

"Je suis vexé, en colère, s'agace-t-il dans une interview pour Rugbyrama. On ne comprend pas comment c’est possible ! Dans l’histoire du rugby, ce n’est pas arrivé souvent qu’une équipe soit disqualifiée d’une Coupe du monde… Et c’est arrivé deux fois à l’Espagne ! Il y a un moment où, je pense, ils se foutent clairement de notre gueule."

La nouvelle n'a pas encore été annoncée par World rugby, mais l'Espagne a déjà évoqué sa sanction dans un communiqué sur Twitter. Fred Quercy a expliqué qu'il avait appris la nouvelle sur le groupe de messagerie de l'équipe espagnole. Un groupe que l'international ne suit plus que d'un oeil parce que ça le "gonfle". "Ca me rend dingue", tonne-t-il.

"Il n’a servi à rien, il n’a pas existé, on ne le connaît pas !"

Le pire étant que Gavin Van den Berg, responsable de cette élimination de l'Espagne, n'a joué que deux bouts de match contre les Pays-Bas, où les Leones ont largement dominé. "Ce sont deux matchs qui ne servaient à rien. Ce n’est pas le mec indiscutable qui a joué tout le Tournoi et qui a fait basculer les rencontres ! Il n’a servi à rien, il n’a pas existé, on ne le connaît pas !"

Si le joueur dénonce de l'amateurisme de la part de la sélection espagnole, il espère surtout que le joueur et ceux qui l'ont aidé à falsifier ses papiers seront les seuls sanctionnés. Il regrette aussi tous les efforts que font les joueurs personnellement pour jouer avec les Leones, alors que les clubs en rigolent souvent. "Tu sacrifies tout et tu te retrouves à avoir fait ça pour rien. On nous enlève tout parce que trois mecs ont magouillé des papiers", conclut-il.