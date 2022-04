Coupe du monde rugby 2023: l'Espagne disqualifiée pour une bourde administrative

Qualifiée sur le terrain pour la Coupe du monde 2023 de rugby, l’équipe d’Espagne est finalement privée de la compétition en France. Les Leones ont été sanctionnés par World Rugby pour des raisons administratives mais peuvent encore faire appel.

Gros coup de massue pour le "XV del Leon". Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération espagnole de rugby annonce que World Rugby a décidé de la disqualifier pour la Coupe du monde 2023 en France, pour laquelle elle avait décroché son billet sur le terrain. Fin mars, la Fédération internationale avait ouvert une enquête pour "examiner une violation potentielle" par l'Espagne du règlement sur l'éligibilité de joueurs utilisés lors des qualifications pour ce Mondial. C'est le pilier Gavin van den Berg, né en Afrique du Sud mais qui évolue en Espagne depuis 2018, qui est visé.

Gavin van den Berg en cause

Il a été aligné à deux reprises face aux Pays-Bas (victoires 43-0 en 2020 et 52-7 en 2021), lors du Tournoi B, qualificatif pour le Mondial. Mais il n'aurait pas effectué les trois ans sans interruption nécessaires pour être éligible, selon le règlement de World Rugby. Lors d’une audience qui s’est tenue ce jeudi, l'instance a décidé de déduire cinq points pour chacun des deux matchs disputés par Gavin van den Berg, tout en infligeant à l'Espagne une amende de 25.000 livres (30.000 euros environ). "En attendant que World Rugby officialise la décision, cette décision signifie la disqualification de la Coupe du monde 2023 en France", écrit la Fédération espagnole dans son communiqué.

Et de préciser: "Comme cette sanction très sévère survient à la suite d'une falsification présumée du passeport du joueur, la Fédération espagnole poursuit la procédure disciplinaire extraordinaire initiée à l'époque et convoquera prochainement une conférence de presse pour apporter toutes les explications." Mi-mars, l'Espagne pensait être devenue la seizième équipe qualifiée pour la prochaine Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre), vingt-trois ans après sa dernière qualification. En 2018, elle avait déjà été sanctionnée par World Rugby, comme la Roumanie et la Belgique, pour avoir utilisé des joueurs inéligibles, permettant à la Russie de participer au Mondial 2019 au Japon.

L'Espagne dispose de 14 jours pour faire appel. Si l'appel éventuel n'aboutit pas, la Roumanie sera qualifiée directement pour la Coupe du monde, comme le précise le communiqué du comité judiciaire indépendant qui a jugé cette affaire. Le Portugal remplacerait alors les Roumains dans les barrages. De son côté, World Rugby ne fera pas de commentaire avant le délai des 14 jours dont dispose l'Espagne.