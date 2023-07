Coupe du monde: Comment s'organise le XV de France?

Avec l’annonce de la liste des 42 joueurs sélectionnés pour participer à la préparation de la Coupe du monde de rugby 2023, les heureux élus s’apprêtent à effectuer les différents stages d’entrainement avant de disputer les 4 matchs de préparations en août.

C'est parti pour un long marathon. le séelctionneur Fabien Galthié a sélectionné une première liste de 42 joueurs qui ont commencé leur stage de préparation à la Coupe du monde le 26 juin à Carpiagne. Le 2 juillet, le XV de France part pour la principauté de Monaco, et ce jusqu’au 14. Du 24 juillet au 3 août, ils s’installent au CNR de Marcoussis avant de conclure ces stages par deux semaines à Capbreton du 7 au 25 août. De quoi se préparer au mieux pour la reine des compétitions qui débutera le 8 septembre au Stade de France avec à l’affiche, l’affrontement des Bleus face aux All Blacks.

Les hommes de Galthié disposeront de quatre rencontres pour se mesurer à certains de leurs adversaires et mettre en place des techniques de jeux et pour permettre au sléectionneur d'affiner sa liste. Ils affronteront l’Ecosse à deux reprises, le 5 août à Murrayfield et le 12 aout à Saint-Etienne. Le 19 août ils rencontreront les Fidji à Nantes et concluront les deux mois d’entrainements intensif par un affrontement au Stade de France contre l’Australie le 26 août, quelques jours après l'annonce de la liste finale des 33 joueurs seront retenus pour participer à la Coupe du monde le 21 août prochain.