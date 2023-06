Coupe du monde de rugby: à quelle date aura-t-elle lieu?

La Coupe du monde aura lieu du 8 septembre 2023 au 28 octobre 2023. Pour la dixième édition de cette compétition disputée tous les quatre ans, c’est la France qui accueillera les 20 équipes nationales.

La Coupe du monde de rugby se déroulera cette année sur sept semaines, du 8 septembre au 18 octobre 2023. Pour la première fois depuis 1987, les joueurs bénéficieront d’au moins cinq jours de préparation et de récupération entre chaque match, une décision prise par World Rugby afin de minimiser les risques de blessures et notamment de commotion cérébrale.

Pour le premier tour les équipes seront réparties dans 4 poules de 5 équipes. Dans chaque poule, chaque équipe affrontera toutes les équipes de son groupe, sans élimination, le but étant d’accumuler le plus de points pour accéder aux phases finales qui sont, elles, à élimination directe. Les deux premiers de chaque poule sont qualifiés pour les quarts de finale.

La compétition commencera par le match d’ouverture, une rencontre très attendue qui opposera les Bleus aux All Blacks, le 8 septembre prochain. Cette rencontre lancera les phases de poule qui s’étendront pour la première fois sur quatre semaines. La phase finale commencera le samedi 14 octobre avec deux quarts de finale, à 17h puis à 21h, suivie par les deux autres le dimanche 15 octobre. Les demi-finales se dérouleront le 20 et 21 octobre. Après cinq jours de repos, les joueurs se retrouveront le vendredi 27 octobre pour la petite finale, tandis que la grande finale aura lieu le 28 octobre et clôturera les sept semaines de compétition. Tous les matchs seront diffusés sur TF1, France Télévisions et M6.