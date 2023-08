Coupe du monde de rugby: la liste de l'Afrique du Sud, avec trois absents notables

Trois joueurs importants vont faire cruellement défaut à l'Afrique du Sud à la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre en France): l'ouvreur Handré Pollard et le centre Lukhanyo Am, blessé, et le deuxième-ligne Lood de Jager, malade.

Aucun de ces trois joueurs, tous titulaires lors de la finale du Mondial 2019 remportée par les Springboks, ne figurent dans la liste des 33 joueurs retenus mardi par le sélectionneur Jacques Nienaber pour disputer le Mondial en France.

L'absence de Pollard, qui pèse 75 sélections, blessé depuis le mois de mai et un match du championnat d'Angleterre, est le plus grop coup dur pour l'Afrique du Sud. Les Springboks ne partiront pour la France qu'avec un seul véritable spécialiste du poste d'ouvreur, Manie Libbok. Mais ce dernier n'a pas la vision du jeu ni l'efficacité de buteur de Pollard, qui avait inscrit au pied 22 des 32 points de son équipe en finale.

Et le centre Lukhanyo Am, qui aurait pu constituer une alternative crédible à ce poste clé, s'est lui aussi blessé, à un genou contre l'Argentine samedi dernier, et ne sera pas non plus du voyage. L'expérience de Lood de Jager au coeur du pack fera aussi cruellement défaut.

Kolisi de retour

Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles: les Springboks enregistrent en effet le retour du capitaine Siya Kolisi, qui devrait jouer à nouveau ce mois-ci après s'être remis d'une grave blessure à un genou.

"Ce fut l'une des sélections les plus difficiles que nous ayons jamais eu à faire", a déclaré Nienaber. Les blessures ont joué un rôle dans la sélection finale et le temps, malheureusement, a manqué pour certains champions".

"Nous avons dit dès le départ que nous voulions nommer les 33 meilleurs joueurs pour la Coupe du monde, et après avoir donné une chance à 38 joueurs lors des quatre derniers tests, nous sommes satisfaits de la composition du groupe", a-t-il poursuivi.

"Nous allons devoir changer certaines choses dans notre façon de jouer par rapport au style que nous avions développé la dernière fois (à la Coupe du monde 2019)", a déclaré Kolisi, déjà capitaine des Springboks en finale du Mondial 2019. "Beaucoup d'équipes depuis ont progressé, mais je pense que nous aussi avons progressé et nous allons le prouver", a-t-il ajouté.

Les Springboks entameront la défense de leur titre contre l'Écosse le 10 septembre, avant d'affronter la Roumanie, l'Irlande et les Tonga dans le groupe B.

La liste des 33 joueurs sud-africains sélectionnés pour la Coupe du monde en France (8 septembre-28 octobre):

Piliers: Vincent Koch, Ox Nche, Steven Kitshoff, Frans Malherbe, Trevor Nyakane

Talonneurs: Malcolm Marx, Bongi Mbonambi

Deuxièmes lignes: Jean Kleyn, RG Snyman, Eben Etzebeth, Marvin Orie

Troisièmes lignes: Siya Kolisi (cap), Kwagga Smith, Marco van Staden, Pieter-Steph du Toit, Duane Vermeulen, Jasper Wiese

Avants polyvalents: Deon Fourie, Franco Mostert

Demis de mêlée: Jaden Hendrikse, Grant Williams, Faf de Klerk, Cobus Reinach

Demi d'ouverture: Manie Libbok, Damian Willemse

Ailiers: Kurt-Lee Arendse, Canan Moodie, Cheslin Kolbe, Makazole Mapimpi

Centres: Damian de Allende, Andre Esterhuizen, Jesse Kriel

Arrière: Willie le Roux