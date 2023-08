Coupe du monde de rugby: la liste de l'Italie avec Capuozzo et les frères Garbisi

L'Italie a officialisé sa liste pour la prochaine Coupe du monde de rugby. Kieran Crowley, le sélectionneur néo-zélandais, pourra compter sur Ange Capuozzo et les frères Garbisi, Alessandro et Paolo. Au total, six joueurs du Top 14 sont dans la liste.

L'Italie, qui sera dans la poule A avec la France et la Nouvelle-Zélande lors de la prochaine Coupe du monde de rugby, a dévoilé sa liste ce mardi. Les Azzurri n'ont jamais dépassé le stade de la phase de poules en Coupe du monde. Ils disputeront ce samedi leur ultime match de préparation contre le Japon.

Blessé à l'omoplate depuis le 25 février dernier lors de la défaite contre l'Irlande (34-20) au Tournoi des VI Nations, Ange Capuozzo figure bien dans la liste des 33. L'ailier du Stade Toulousain a fait son retour contre la Roumanie ce samedi (succès 57-7 des Italiens). Il a même inscrit deux essais. Les frères Alessandro et Paolo Garbisi sont eux aussi dans la liste. Ils ont été associés pour la première fois contre la Roumanie. Du côté des absents, on retrouve deux joueurs de Trévise, l'arrière Edoardo Padovani, et le centre, Tommaso Menoncello.

"Ce qui a guidé nos choix, c'est la capacité des joueurs retenus de pouvoir occuper plusieurs postes, cela élargit nos possibilités", a expliqué le sélectionneur néo-zélandais Kieran Crowley, dans un communiqué de la Fédération italienne de rugby (FIR). Crowley, qui quittera son poste à l'issue de la Coupe du monde en France et sera remplacé par l'Argentin Gonzalo Quesada, a retenu 16 joueurs de Trévise, et 24 joueurs qui disputeront pour la première fois un Mondial. La moyenne d'âge du groupe est de 26 ans et demi, a précisé la FIR. Dans cette liste, on retrouve 6 joueurs du Top 14 : Ange Capuozzo (Stade toulousain), Martin Page-Relo et Monty Ioane (LOU), Tommaso Allan (Perpignan) et Paolo Garbisi (Montpellier).

Les 33 joueurs convoqués par l'Italie pour la Coupe du monde

Avants (19): Pietro Ceccarelli (Perpignan/FRA), Simone Ferrari (Benetton Trévise), Danilo Fischetti (Zebre Parme), Ivan Nemer (Benetton Trévise), Marco Riccioni (Saracens/ENG) Federico Zani (Benetton Trévise), Luca Bigi (Zebre Parme), Epalahame Faiva (sans club), Giacomo Nicotera (Benetton Trévise), Niccolò Cannone (Benetton Trévise), Dino Lamb (Harlequins/ENG), Federico Ruzza (Benetton Trévise), David Sisi (Zebre Parme), Lorenzo Cannone (Benetton Trévise), Toa Halafihi (Benetton Trévise), Michele Lamaro (Benetton Trévise/capitaine), Sebastian Negri (Benetton Trévise), Giovanni Pettinelli (Benetton Trévise), Manuel Zuliani (Benetton Trévise).



Arrières (14): Alessandro Fusco (Zebre Parme), Alessandro Garbisi (Benetton Trévise), Martin Page-Relo (LOU/FRA), Stephen Varney (Gloucester/ENG), Tommaso Allan (Perpignan/FRA), Giacomo Da Re (Benetton Trévise), Paolo Garbisi (Montpellier/FRA), Juan Ignacio Brex (Benetton Trévise), Luca Morisi (sans club), Pierre Bruno (Zebre Parme), Ange Capuozzo (Stade toulousain/FRA), Monty Ioane (LOU/FRA), Paolo Odogwu (Benetton Trévise), Lorenzo Pani (Zebre Parme).