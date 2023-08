XV de France: Galthié justifie les absences de Dulin et Serin pour la Coupe du monde

Fabien Galthié a annoncé ce lundi les 33 joueurs français sélectionnés pour la Coupe du monde de rugby 2023 en France. Le coach des Bleus a notamment expliqué les choix de Melvyn Jaminet plutôt que Brice Dulin au poste d'arrière et l'absence de Baptiste Serin à la mêlée.

Fabien Galthié a fait ses choix. Comme révélé ce dimanche par RMC Sport, le sélectionneur des Bleus a dévoilé ce lundi la liste des 33 joueurs retenus pour la Coupe du monde de rugby organisée en France à partir du 8 septembre prochain. Si Cyril Baille, blessé au mollet droit et annoncé absent 5 à 6 semaines, et Anthony Jelonch, en phase de reprise après une rupture des ligaments croisés, sont bien là, deux absents de marque sont à noter, en dehors du forfait de Romain Ntamack: Baptiste Serin (demi de mêlée) et Brice Dulin (arrière). Un choix expliqué par Fabien Galthié en conférence de presse.

"Lorsqu'on a réuni les 42 joueurs pour préparer la Coupe du monde, ils étaient assez clairs sur le ranking et leurs chances de figurer dans les 33 ces derniers mois, rappelle-t-il. Ce n'est pas au dernier moment qu'on change une organisation, sauf blessures, méformes et maladies. Ce sont des champions qui sont toujours à la limite de ce qu'ils peuvent faire. C'est une belle compétition qui se prépare avec un groupe de 42 joueurs réduit à 33, mais Baptiste Serin et Brice Dulin font partie des joueurs en attente."

Une question de profil pour Dulin

Pour faire son choix, Fabien Galthié a rappelé "le vécu collectif de quatre ans" des joueurs, sans oublier les profils différents qui composent le groupe France.

"Un arrière avec un profil pied gauche, c'est Brice (Dulin), avec beaucoup d'expérience. Il sort d'une belle saison et il est là depuis quatre ans avec nous. Melvyn Jaminet est un autre profil, c'est un buteur le plus précis et le plus long sur le circuit international, explique le sélectionneur des Bleus.

Il faut aussi regarder les complémentarités avec Thomas Ramos, un arrière buteur qui peut jouer numéro 10. On part avec deux arrières, sachant que Thomas est polyvalent. Melvyn Jaminet est buteur. On n'oublie pas Louis Bielle-Barrey. Il a joué à l'aile mais il peut jouer à l'arrière. Il peut potentiellement deux postes. L'équilibre du poste d'arrière est porté par ces trois joueurs."

Ces derniers pourront postuler pour une place dans le XV de départ lors de l'ultime match de préparation face à l'Australie dimanche (17h45). Il sera alors temps de se pencher sur la Coupe du monde et le match d'ouverture face à la Nouvelle-Zélande au Stade de France le 8 septembre. Les Bleus affronteront ensuite l'Uruguay (le 14), la Namibie (le 21) et l'Italie (le 6 octobre).