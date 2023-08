Coupe du monde de rugby: menace de grève à la RATP pour le début de la compétition

Vendredi prochain, match d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, entre l'équipe de France et la Nouvelle Zélande. Des milliers de supporters vont affluer vers le Stade de France mais un préavis de grève a été déposé par la branche des agents de station du syndicat Force Ouvrière - RATP.

Le Mondial pourrait connaître dès son entame quelques perturbations. Cyril Manach, secrétaire général adjoint du syndicat FO-RATP, explique les raisons de ce préavis de grève. "Ça fait des années qu'on dénonce des conditions de travail. On demande des primes, une amélioration des conditions de travail, de sécurité et plus d'effectifs".

Cet appel à la grève concerne les agents de station, c'est-à-dire le personnel aux guichets des gares chargé de la vente ou encore d'informer les voyageurs. Ils représentent 30% des salariés de la RATP. "Nous on veut être écoutés et être respectés. S'il n'y a pas d'agents en station, ni d'opérateurs et d'encadrants. S'il n'y a pas d'agents pour ouvrir et fermer les stations, secourir, informer, s'occuper d'agressions de tout type, la RATP ne pourra pas fonctionner", souligne Cyril Manach.

Du 8 septembre au 28 octobre, la Coupe du Monde de rugby mobilisera plus de personnel lors des dix rencontres jouées au Stade de France. Pour cela, la direction générale de la RATP a accordé une prime de 330 euros et des primes "à l'acte" supplémentaires pour les conducteurs du métro et du RER. Une incompréhension pour FO. "Eux, les conducteurs, ne feront pas grève car la direction générale leur a proposé des gratifications vu les désorganisations de travail qu'ils vont subir. Et nous, les agents, on a été reçus par la petite porte. Et pas pour négocier mais seulement nous informer des désorganisations de travail mais aucune mesure d'accompagnement. Et ce préavis fait suite à des années de grogne."

Pas d'inquiétude chez la RATP

Du côté de le RATP, on est loin d'être inquiet selon les informations communiquées : "A l’approche de la Coupe de Monde de Rugby, l’entreprise, partenaire officiel de la compétition et transporteur officiel du XV de France est totalement mobilisé à la réussite de l’évènement. Au total, 10 matches de rugby seront organisés au Stade de France sur une période de 2 mois. Nous faisons une vingtaine d’événements de ce type par an au Stade de France. Il s’agit donc d’une offre de service maîtrisée par l’entreprise. Sur le plan social, l’entreprise a négocié des accords visant à gratifier la contribution exceptionnelle des salariés concernés à cet événement. Des accords ont ainsi été conclus avec les conducteurs et les agents de stations. A ce jour, deux syndicats (FO-RATP pour les agents de stations et l’UNSA Transport pour les agents de maintenance) ont déposé un préavis de grève durant la Coupe du Monde de Rugby 2023. Ces derniers ne seront pas de nature à perturber le bon déroulé de la compétition ainsi que sa réussite."

De même que pour le gouvernement, aucune raison de subir des perturbations a tenu à rappeler la Ministre des Sport, Amélie Oudéa-Castéra : "Nous ne sommes pas inquiets. Nous sommes attentifs et vigilants. Clément Beaune, le Ministre des Transports, est mobilisé sur cette question. C'est un point que nous gérons. Nous sommes attentifs à la qualité du dialogue social. Mais en même temps, à la nécessité d'être dans nos rôles et nos responsabilités au service de la réussite de cette coupe du monde du rugby. Il faut se régaler de cet événement. Ne gâchons pas cette fête pour tous les Français."

Des discussions ont eu lieu entre la direction générale de la RATP et la CGT. Avec un appel au rassemblement le 8 septembre prochain. La CGT ne rejoint donc pas FO et son préavis de grève.