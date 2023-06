Coupe du monde de rugby: Quel sera le programme et sur quelles chaînes la suivre?

Le groupe TF1 sera l’unique détenteur des droits de la Coupe du monde de rugby 2023. Le groupe a néanmoins décidé de sous-licencié 28 des 48 matchs à France Télévisions et M6 et ne sera donc pas le seul diffuseur. La compétition se déroulera du 8 septembre au 28 octobre et les Bleus se déplaceront dans toute la France au cours des huit semaines.

A l’occasion de la Coupe du monde de rugby 2023, TF1 unique détenteur des droits de la compétition a tout de même sous-licencié 28 matchs à France Télévisions (10 rencontres) et M6 (18 rencontres). Au programme, le XV de France déclenchera les hostilités contre la Nouvelle-Zélande le 8 septembre au Stade de France, pour la match d’ouverture. Le 14 septembre, ils affronteront l’Uruguay à Lille, puis la Namibie le 21 septembre au Vélodrome. Leur phase de poule se terminera par un match contre l’Italie le 6 octobre à Lyon.

Tous les matchs des Bleus sur TF1

La majorité des matchs des Bleus seront diffusé sur TF1, notamment le choc tant attendu contre la Nouvelle-Zélande qui lancera la compétition, le 8 septembre à 21h. Les matchs face à l’Uruguay face à l’Uruguay le 14 septembre et celui face à l’Italie le 6 octobre aussi à 21h seront diffusés par la chaîne. La seule rencontre qui ne sera pas couverte par la chaîne sera retransmise sur France Télévisions. Il s’agit du match du 21 septembre, qui les opposera à la Namibie. Si l’équipe d’Antoine Dupont parvient à dépasser les phases de poule et à se qualifier, l’entièreté de leur match seront diffusé par TF1, des quarts de finale, jusqu’à la grande finale.

Pour les autres matchs voici le programme :

8 septembre 2023 :

21h15 : France – Nouvelle-Zélande (TF1)

9 septembre 2023 :

13h : Italie – Namibie (M6)

15h30 : Irlande – Roumanie (M6)

18h : Australie – Géorgie (M6)

21h : Angleterre – Argentine (TF1)

10 septembre 2023 :

13h : Japon – Chili (France 3)

17h45 : Afrique du Sud – Ecosse (France 2)

21h : Pays de Galles – Fidji (TF1)

14 septembre 2023 :

21h : France – Uruguay (TF1)

15 septembre 2023 :

21h : Nouvelle-Zélande – Namibie (TF1)

16 septembre 2023 :

15h : Samoa – Chili (M6)

17h45 : Pays de Galles – Portugal (M6)

21h : Irlande – Tonga (TF1)

17 septembre 2023 :

15h : Afrique du Sud – Roumanie (France 2)

17h45 : Australie – Fidji (France 2)

21h : Angleterre – Japon (TF1)

20 septembre 2023 :

17h45 : Italie – Uruguay (M6)

21 septembre 2023 :

21h : France – Namibie (TF1)

22 septembre 2023 :

17h45 : Argentine – Samoa (M6)

23 septembre 2023 :

14h : Géorgie – Portugal (M6)

17h45 : Angleterre – Chili (M6)

21h : Afrique du Sud – Irlande (TF1)

24 septembre 2023 :

17h45 : Ecosse – Tonga (France 2)

21h : Pays de Galles – Australie (TF1)

27 septembre 2023 :

17h45 : Uruguay – Namibie (M6)

28 septembre 2023 :

21h : Japon – Samoa (M6)

29 septembre 2023 :

21h : Nouvelle-Zélande – Italie (TF1)

30 septembre 2023 :

15h : Argentine – Chili (M6)

17h45 : Fidji – Géorgie (M6)

21h : Ecosse – Roumanie (M6)

1 octobre 2023 :

17h45 : Australie – Portugal (France 2)

21h : Afrique du Sud – Tonga (TF1)

5 octobre 2023 :

21h : Nouvelle-Zélande – Uruguay (TF1)

6 octobre 2023 :

21h : France – Italie (TF1)

7 octobre 2023 :

15h : Pays de Galles – Géorgie (France 2)

17h45 : Angleterre – Samoa (France 2)

21h : Irlande – Ecosse (TF1)

8 octobre 2023 :

13h : Japon – Argentine (M6)

17h45 : Tonga – Roumanie (M6)

21h : Fidji – Portugal (M6)