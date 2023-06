Coupe du monde de rugby: Retour sur les meilleurs parcours de l'équipe de France

Cette année la compétition a lieu à domicile et le XV de France, trois fois finaliste, fait partie des favoris. Bien que les Bleus n’aient pourtant jamais remporté le titre ultime depuis la création de la Coupe du monde en 1987, tous les espoirs sont permis pour cette dixième édition. Retour sur 9 déceptions, plus ou moins grandes.

Depuis que la Coupe du monde a été créée en 1987, les Bleus ont atteint la finale à trois reprises sans jamais remporter la victoire. Dès la première édition, 1987 les Bleus déjouent les pronostics et s'ofrent une place en finale en disposant de l'Australie en demi-finale. Ils sont malheureusement défaits par les All Blacks qui s’imposent 29 à 9. Douze ans plus tard, en 1999, ils prennent leur revanche et battent les Néo-zélandais en demi-finale, 41 à 33. Ils se hissent à nouveau en finale, mais l’effort ne sera pas suffisant puisqu’ils cèdent faceà l’Australie 12 à 35. L’Australie déjà championne en 1991 remporte son deuxième titre.

Deux éditions racontées par les différents acteurs et à retrouver dans une série de podcasts exceptionnels.

Trois finales sans victoire

En 2011, après une victoire de prestige face à l'Angleterre en quart de finale, puis conter le Pays de Galles en demi-finale, le XV de France retrouve sa bête noire, la Nouvelle-Zélande (à domicile) . Au final, une défaite par la plus petite des marges, 8-9, et qui laissera des regrets, notamment en raison de l'arbitrage parfois discutable. Un épisode raconté par Imanol Haronordoquy dans le podcast.

A trois autres reprises, la France s'est hissée en demi-finale. En 1995, après une défaite cruelle face aux Springboks souteneues par toute une nation après la fin de l'apartheid, les Bleus montent sur la troisième place du podium en battant l’Angleterre.

En 2003, ils échouent à nouveau face à l'Angleterre et jouent la petite finale contre la Nouvelle-Zélande, pour une nouvelle défaite. En 2007, bis repetita. Malgré une belle victoire face à la Nouvelle-Zélande en quart, la France, à domicile, bute contre l'Argentine et échoue une nouvelle fois à la 4e place, une contre-performance vues les ambitions affichées.

Pire perfomance des bleus: une défaite en quart. Celle de 2015 a été particulièrement douloureuse. Une sévère correction (62-13) infligée par les All Blacks. Lors de la dernière édition, en 2019 au Japon, ils perdent une fois de plus en quarts de finale contre le pays de Galles, la faute à un carton rouge en première mi-temps qui les handicape sur toute la fin de match. Même si Galthié n’est pas encore aux commandes, Romain Ntamack, Antoine Dupont, Grégory Alldritt et Damian Penaud font déjà partie du XV de France. En 91 aussi, les Bleus de On retrouvera les Bleus le 8 septembre 2023 à 21h contre la Nouvelle-Zélande pour le match d’ouverture de la compétition.