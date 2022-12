Coupe du Monde Pays-Bas – Argentine : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

Ce vendredi, les Pays-Bas affrontent l’Argentine pour les quarts de finale. Les deux sélections nationales se retrouvent pour la sixième fois dans une Coupe du Monde. Découvrez ici sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match Pays-Bas – Argentine en direct !

Les chaînes TV TF1 et beIN SPORTS 1 co-diffusent la rencontre Pays-Bas – Argentine ce vendredi 9 décembre à 20 heures. L’arbitre Antonio MATEU sifflera le coup d’envoi sur la pelouse du Lusail Stadium. La prise d’antenne se fera dès 19 heures avec l’émission d’avant-match “Club Qatar”.

Une fois le match terminé, vous retrouverez le debrief des quarts de finale dans le “Qatar Night Show”, présenté par Thomas Thouroude et Margot Dumont.

Coupe du Monde Pays-Bas – Argentine en direct : les enjeux

La dernière rencontre entre l’Argentine et les Oranje était en 2014. Cette année-là, l’Argentine avait eu du mal à contrer les offensives néerlandaises et avait dû attendre les tirs au but pour continuer l’aventure. Pour cette édition 2022, l’Albiceleste retrouve les Pays-Bas, après s’être imposée contre l’Australie en huitièmes de finale (2-1), grâce aux buts de Messi et Alvarez.

Cependant, les hommes de Lionel Scaloni vont faire face à une équipe déterminée et invaincue. En effet, les Oranje ont enchaîné les victoires, dont celle contre les États-Unis (3-1) qui leur a permis de se qualifier pour les quarts de finale. L’enjeu est de taille pour les équipes, qui affronteront alors le vainqueur du match entre la Croatie et le Brésil.

