Coupe du Monde Qatar – Sénégal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

La première journée de compétition a été intense pour les deux équipes. Le Qatar et le Sénégal se retrouvent pour tenter de gagner leurs premiers points. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Qatar – Sénégal en direct !

Le vendredi 25 novembre à 14 heures, la chaîne beIN SPORTS 1 retransmet en direct le match Qatar – Sénégal. Vous retrouvez Florian Genton et les autres présentateurs de l’émission d’avant match “Club Qatar”, à partir de 13 heures.

Regardez la CDM 2022 Offre Canal+ Profitez de l'offre Canal+ avec beIN Sports pour voir toute la CDM 2022 ! J'en profite

Ils laissent ensuite l’antenne à l’équipe de commentateurs beIN SPORTS pour le coup d’envoi donné par Antonio Mateu, en direct du stade Al Thumama.

Coupe du Monde Qatar – Sénégal en direct : les enjeux

Dimanche dernier, le Qatar a perdu la rencontre contre l’Équateur (0-2). C’est la première fois qu’un pays hôte s’incline lors d’un match d’ouverture de Coupe du Monde. Derniers du groupe A, les Al-Annabi n’ont plus le droit à l’erreur. Pour cette deuxième rencontre, ils défient les Lions de Teranga, qui ont également subi une défaite pour leur premier match face aux Pays-Bas (0-2).

En plus, Abdou Diallo et Cheikhou Kouyaté ont été blessés pendant l’affrontement. Le milieu de terrain de Nottingham Forest s’est déchiré la cuisse, et sera forfait pour les deux prochaines rencontres. L’avenir des deux sélections dans la compétition se joue ce vendredi. Dans ces lignes, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Qatar – Sénégal en direct !

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

RMC Sport propose une offre canon pour suivre en direct la Coupe du Monde. Vous pouvez regarder 100 % des matchs en souscrivant dès maintenant l’offre RMC Sport + beIN SPORTS, avec engagement de 12 mois, au prix de 29 euros par mois, au lieu de 34 euros par mois.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.