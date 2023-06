Dans quelles villes à lieu la Coupe du monde de rugby?

La Coupe du monde de rugby 2023 aura lieu dans neuf villes de France. Les rencontres débuteront à Saint-Denis le 8 septembre 2023 et se termineront le 28 octobre.

Pour cette 10e édition de la Coupe du monde du rugby, les 20 équipes sélectionnées s’affronteront dans neuf villes de France pour 48 rencontres. Outre le match d’ouverture au stade de France, qui opposera les Bleus à la Nouvelle-Zélande et la finale à Saint-Denis, d’autres affiches rythmeront la compétition qui se déroulera aux quatre coins de l’hexagone. Hormis Paris/St-Denis qui accueille dix matches, Marseille prêtera son fameux Vélodrome pour la compétition. Deux des quatre quarts de finale s’y dérouleront. Nice se présentera aussi comme hébergeur pour quatre affiches du 16 au 24 septembre. Toulouse, ville de rugby et capitale de l’Occitanie recevra les joueurs sur l’Ile du Ramier, au Stadium entre le 10 septembre et le 8 octobre.

France-Italie à Lyon

La ville de Bordeaux, où le rugby fait aussi fureur sera hébergeur pour le début de la compétition. Un peu plus haut toujours à l’Ouest, les joueurs se déplaceront à Nantes pour une série de rencontres. Ils rentreront également en lice à Lille pour 5 affrontements du 14 septembre au 8 octobre. Saint-Etienne et son mythique stade Geoffroy-Guichard, où de nombreux matches de rugby se sont déroulés, accueillera à son tour les compétiteurs. Enfin Lyon les hébergera à l’OL Stadium avec notamment un match des bleus face à l’Italie le 6 octobre prochain.