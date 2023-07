Gaël Fickou: "Fabien Galthié est très cool si on respecte les règles"

Les joueurs du XV de France partent en week-end ce vendredi soir avant de revenir lundi pour débuter un nouveau bloc de préparation à Marcoussis. Les Bleus, à l’image de Gaël Fickou, apprécient le travail effectué jusqu’ici. Et ont hâte d’entrer dans le concret avec le premier test match, face à l’Ecosse, samedi prochain.

Ce week-end de coupure est le bienvenu…

Oui clairement, on part deux jours et demi pour se régénérer et se reposer avant de revenir de plus belle la semaine prochaine pour affronter l’Ecosse…

Cette première phase de préparation, sans match, est-elle un peu longue?

On est là pour jouer au rugby, donc faire du physique n’est pas forcément la partie la plus plaisante mais on sait qu’on doit passer par là pour être performants. On va commencer à rentrer dans le vif du sujet la semaine prochaine avec les matchs, on va commencer à préparer la stratégie, être plus dans le rugby même si on l’est déjà beaucoup.

Sentez-vous déjà l’attente du public?

Oui, on sent beaucoup d’attente mais positive. Cela doit nous sublimer et apporter un plus. On sent que c’est une pression positive, il n’y a pas beaucoup de gens qui sont contre nous ici. On les sent pousser, c’est très plaisant.

Quel bilan tirez-vous de ce mois de juillet avant un nouveau changement de bloc de préparation?

C’a été un mois très éprouvant, dur physiquement et mentalement mais ça a été super bien géré par le staff avec des moments de coupure pour rentrer chez nous pendant d’assez longues périodes. C’est plaisant par rapport aux préparations d’avant. Et tout est calculé, on ne court pas pour rien. Tout ce qu’on le fait on le fait à fond, ça représente un peu ce qu’on fait en match. On verra pendant les matchs mais je suis sûr que ça va payer.

C’est dans la continuité de ces dernières années…

On est dans la continuité, on apporte quelques précisions par rapport à notre jeu. Car pendant le Tournoi des 6 Nations ou la Tournée de Novembre, on a très peu de temps ensemble pour être efficace d’entrée. Là on a deux mois pour se préparer donc on essaie d’être les meilleurs possible et les plus précis possible.

Comment vous sentez-vous dans votre rugby?

On n’a pas fait de « plaqué » encore donc ça ne reflète pas vraiment la réalité. Après, ce qui est sûr, c’est qu’au niveau de notre plan de jeu, de notre système on est au clair depuis longtemps, même si on améliore à chaque fois ce qu’on peut faire, mettre encore plus de précision. Maintenant, ce sont les matchs qui comptent.

Aviez-vous commencé à travailler lorsque vous étiez avec vos clubs?

On avait tous des objectifs de poids, arriver en forme, à part les finalistes du Top 14 qui avaient besoin de couper plus tard. Tout a été bien organisé depuis quelques mois, même des années. Il y aura des moments plus durs avec les matchs dans les prochains mois, des risques de blessures, mais là on est focus sur ce qu’on doit faire et le 8 septembre.

Comment gérez-vous votre alimentation, la nutrition?

Certains font attention car parfois il y a des soucis de poids mais tout le monde est en forme…

Y a-t-il des consignes précises, par rapport à l’alcool par exemple?

Non, on n’est pas là pour boire de l’alcool (rires)! On fait attention, on a des diététiciennes qui sont là, qui pèsent tout, mais on a aussi des moments de vie où on partage, on est au restaurant… On n’est pas non plus hyper stricts. Il y a des moments où il faut se laisser aller et vivre ces moments de cohésion. Mais depuis qu’on est revenus ici, il n’y a pas eu de moments de fête.

Cela représente tous ces détails ultra-calculés aujourd’hui?

Oui tout est très précis. Il y a des joueurs qui mangent ce qu’ils veulent parce qu’ils auront toujours le même poids de forme, d’autres varient énormément. Mon poids de forme c’est 95 kg, si je suis au-dessus, la diététicienne va me dire ‘Gaël tu déconnes’ et je devrai mieux manger pour rattraper mon poids. Mais si je suis à 95kg et que je veux mettre des bonbons dans ma chambre je peux et elle ne le verra pas. C’est toujours pareil, c’est être responsable. Certains joueurs, quand ils passent devant une vitrine, ils prennent 5 kilos (sourire). Si tu es au poids on ne te casse pas la tête, si ce n’est pas le cas la diététicienne t’appelle.

Vous êtes responsabilisé, cela symbolise la méthode de Fabien Galthié…

Il est très cool si on respecte les règles. Mais par exemple si j’arrive à 100kg il va me dire ‘tu déconnes, ce n’est pas sérieux’, il va m’en vouloir un peu. Mais sinon il me laisse faire ce que je veux. Ça marche sur tout, on a beaucoup de liberté mais il faut respecter l’équipe et rester dans le cadre.

Regardez-vous les matchs de la Nouvelle-Zélande?

On commence à les suivre, à les analyser. Leurs matchs de préparation vont nous servir pour ce match d’ouverture, ce match au sommet. On commence à les regarder même si on est focus sur l’Ecosse pour la semaine prochaine. Ils performent en ce moment, ils ont gagné leurs deux premiers matchs et ils sont revenus au premier plan. On est très vigilant, on analyse ce qu’iIs font. Je vais regarder leur match de demain, mais peut être pas en direct (sourire).