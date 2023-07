Quels pays ont accueilli les précédentes Coupes du monde de rugby?

La 10e édition de la Coupe du monde de rugby débute le 8 septembre en France. Elle sera l’unique pays à accueillir la compétition. Avant cela, plusieurs pays ont accueilli la compétition de rugby la plus suivie.

La France organise la 10e édition de la Coupe du monde de rugby, bien qu’elle l’ai déjà hébergée en 2007, mais les pelouses de la compétition étaient partagées entre l’Ecosse et le pays de Galles. Cette année, le Mondial aura lieu aux quatre coins de l'hexagone. Les villes ont déjà été annoncées: Lille, Saint-Etienne, Paris, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes et Lyon.

La première édition s'est déroulée en Nouvelle-Zélande et en Australie, on est en 1987 et seulement 16 équipes sont sélectionnées. Quatre ans plus tard, en 1991, la compétition se déroule pour la première fois en Europe. L’Ecosse, l’Angleterre, le pays de Galles, l’Irlande et la France accueillent les joueurs. L’Australie remporte cette édition 12 à 6. En 1995, l’Afrique du Sud, de nouveau autorisée à participer à la compétition, organise la troisième édition, la première en Afrique. Les Springboks s’imposent, ce qui donne lieu à une cérémonie de clôture mémorable où Nelson Mandela remet la Webb Ellis à son équipe.

Trois titres pour la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud

En 1999, la compétition présente pour la première fois 20 équipes qui disputent des matchs entre le pays de Galles, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. Les Bleus sont en finale pour la première fois, mais ils laissent passer la victoire aux Wallabies qui sont les premiers de l’histoire à remporter un deuxième titre mondial. En 2003 c’est la revanche de l’hémisphère Nord: en Australie, les Anglais prennent leur revanche sur le pays organisateur, une nouvelle fois de la compétition. Quatre ans plus tard, en 2007, c'est la France qui accueille la compétition, avec un coup de main de l'Ecosse et du Pays de Galles. Les Springboks s'offrent cette édition. 2011 et 2015 sont marquées par le doublé des All Blacks, la première compétition s’est déroulée chez les Néo-Zélandais et la suivante en Angleterre.

Cette victoire les inscrit un peu plus dans l‘histoire puisqu’ils sont la première équipe à remporter trois fois la Webb Ellis. Pour la neuvième édition, en 2019, les joueurs se sont déplacés au Japon, la première fois que la compétition avait lieu en Asie et c’est l’Afrique du Sud qui a égalé les All Blacks en remportant à leur tour une troisième fois la victoire.