Rugby: Quelles équipes ont remporté le plus de Coupe du monde ?

A l’approche de la dixième édition de la Coupe du monde de rugby, les résultats des compétitions passées font du bruit et les différents palmarès reviennent en tête. Nouvelle-Zélande, Australie, retour sur les records mémorables de la reine des compétitions.

Les Néo-Zélandais restent les grands épouvantails de cette compétition. Bien que l’Afrique du Sud les égale en terme de victoire (3), ils sont les seuls à avoir conservé leur titre deux années de suite (2011 et 2015). Avec leurs 47 victoires au cours des neuf éditions, ils sont l’équipe ayant remporté le plus de rencontre pendant la Coupe du monde. Juste derrière eux, se place l’Australie avec 42 victoires puis la France avec 36. En 1995, les All Blacks écrasent le Japon 145 à 7 et s’inscrivent une fois de plus dans l’histoire avec record de points marqués lors d’un match.

Des records mémorables

Pour la première édition, la Nouvelle-Zélande imprime sa marque sur la scène internationale en remportant la finale face à la France (29-9). En 2011, le scénario se répète : cette fois ci, la France perd d’un point, et passe une fois de plus à côté du sacre ultime (8-9). Enfin, le 31 octobre 2015 à Twickenham face à l’Australie, ils conservent le trophée Webb Ellis remportant ainsi leur troisième titre de champions du monde. Mais l’Afrique du Sud a elle aussi fait très fort dans cette compétition, dont elle avait été bannie des deux premières éditions.

En 1995, alors qu’elle sort de 50 ans de ségrégation raciale, l’Afrique du Sud accueille la troisième édition de la compétition. Nelson Mandela, à ce moment Président espère une victoire des Springboks pour réconcilier les deux camps de son pays, alors divisé par l’Apartheid. Grace à un drop à la 93e minute, les Sud-Africains s’offrent la victoire et réunifient leur peuple autour d’une victoire, les Néo-Zélandais s’inclinent (15-12). En 2007 c’est le retour au sommet, les Springboks se révèlent une nouvelle fois et éteignent l’Angleterre au Stade de France (15-6). En 2019, ils sont une nouvelle fois opposés au XV de la rose, qui sont alors favoris de la compétition. Pourtant, ils l’emportent 32 à 12 et soulève la Coupe Webb Ellis pour la troisième fois.