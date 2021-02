Covid-19: saison blanche pour le rugby amateur

En raison des contraintes sanitaires prises pour lutter contre le Covid-19, la saison de rugby amateur n’ira pas à son terme. La Fédération Française de Rugby a décidé ce vendredi de figer les montées et les descentes pour tout les niveaux.

Si le Top 14 et le Tournoi des Six Nations continuent tant bien que mal, il n’en est pas de même pour le rugby amateur qui va vivre sa deuxième saison blanche. Après la tenue d’un conseil fédéral vendredi, la Fédération Française de Rugby a annoncé la fin des compétitions amateurs pour le reste de la saison 2020/2021 dans leur format officiel. Il n'y aura donc pas de montées ni de descentes pour tous les niveaux amateurs cette année.

Dans son communiqué, la Fédération justifie cette décision dans le but de "préparer sereinenement la saison 2021/2022". Le but étant de "favoriser la reprise de la pratique au plus tôt, d'ici au début de l'été". Une pratique qui reste possible "par la biais de rencontres amicales et de toutes forme de plateaux", alors que "les entraînements devront être maintenus et favorisés en stade 3 jusqu'a nouvel ordre".

Le rugby amateur ne se faisait pas d'illusion

Une décision justifiée par les contraintes sanitaires imposées par le gouvernement et le manque de temps pour proposer une compétition avec un nombre de matchs minimum, si les restrictions venaient à être levées dans les prochaines semaines. Le monde du rugby amateur, à l’arrêt depuis le mois d’octobre, ne se faisait pas d’illusion quant à une éventuelle reprise.

La FFR devait initialement se prononcer le 12 février dernier, avant de repousser la décision à ce vendredi.