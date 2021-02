VI Nations: France-Ecosse officiellement reporté

Le match entre la France et l'Ecosse, prévu dimanche (16h) dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des VI Nations, est reporté à une date ultérieure non déterminée, après un nouveau cas positif d'un joueur des Bleus.

Il faudra attendre avant de retrouver le XV de France sur le terrain. Le match des Bleus face à l'Ecosse, dimanche dans le cadre de la troisième journée du Tournoi des VI Nations, est en effet reporté à une date ultérireure non déterminée. "Le groupe de surveillance des tests des Six Nations (TOG) s’est réuni aujourd’hui pour examiner la situation dans le camp Français, indique un communiqué. Ils ont recommandé à l’unanimité le report du match France-Ecosse. Ceci sera ratifié dans la journée par le Conseil des Six Nations. Nous travaillons sur le la date de report de ce match et la communiquerons en temps voulu." Cette information était redoutée depuis ce jeudi matin.

Elle fait suite à l'annonce du nouveau cas positif d'un joueur français, dont l'identié n'a pas été précisée mais qui serait le pilier, Uini Atonio. Le Rochelais eserait le douzième joueur à être contaminé depuis une semaine après le capitaine Charles Ollivon, Antoine Dupont, Brice Dulin, Gabin Villière, Mohamed Haouas, Julien Marchand, Arthur Vincent, Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua et Baptise Pesenti.

Plusieurs membres du staff sont également touchés dont le sélectionneur Fabien Galthié, suspecté d'avoir brisé la bulle sanitaire. William Servat et Karim Ghezal ont également été testés positifs. Mercredi, les orgnaisateurs du tournoi avait officiellement maintenu le match après une nouvelle vague d'examens revenus négatifs dans les rangs français.

Prochain match en Angleterre, le 13 mars?

L'accalmie n'a pas duré avec ce nouveau cas annoncé jeudi matin. L'importance du cluster français et les risques de propagation ont finalement poussé au report. Un coup d'arrêt pour les Français qui visaient une troisième victoire consécutive dans la compétition après leurs victoires en Italie (10-50) et en Irlande (13-15). En attendant de connaître la date de reprogrammation de France-Ecosse, le prochain rendez-vous des Bleus est pour le moment fixé au 13 mars avec un déplacement très attendu à Londres et Twickenham pour affronter l'Angleterre.

La nouvelle du report ne devrait pas enchanter la sélection écossaise, peu enthousiaste à l'idée de décaler la rencontre. Le XV du Chardon devra finalement s'y plier. En France, le cluster des Bleus fait grincer des dents et a poussé Roxana Maracineanu, ministre déléguée aux Sports, à réclamer une enquête interne pour déterminer les circonstances de ces contaminations. Bernard Laporte, président de la FFR, a confié qu'il allait chercher à savoir si "quelqu'un avait fauté".