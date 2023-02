EN DIRECT - Top 14: Clermont prend le large, les Toulonnais sevrés de ballons

Bonjour à tous

Et bienvenue dans ce direct commenté consacré à la 19e journée du TOP 14. On poursuit cet après-midi rugbystique avec un choc entre Clermont, dixième (7 V, 1 N, 10 D) et Toulon, huitième (10 V, 0 N, 8D). A deux points du Top 6, le RCT pourrait réintégrer le six de devant en cas de victoire et se replacer dans la course à la qualifcation à la phase finale. Les Auvergnats comptent, eux, 9 longueurs de retard sur le sixième et n'ont plus le droit à l'échec. Coup d'envoi à 21h05 au Stade Marcel-Michelin.