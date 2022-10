Coupe du monde féminine: coéquipières, concurrentes et concubines... La belle histoire de Laure Sansus et Pauline Bourdon

Le XV de France féminin débute dans la nuit de vendredi à samedi la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Avant la compétition, Laure Sansus et Pauline Bourdon ont partagé auprès du grand public leur situation si particulière. Coéquipières à Toulouse et chez les Bleues, les deux jeunes femmes sont fiancées et se retrouvent en concurrence au poste de demi de mêlée.

A 28 ans, Laure Sansus attend avec impatience de participer à la Coupe du monde en Nouvelle-Zélande. Et pour cause, la demi de mêlée du XV de France mettra un terme à sa carrière à l’issue de la compétition. Celle qui a remporté le titre de meilleure joueuse du Tournoi des VI Nations en début d’année compte bien profiter de ses derniers instants sous le maillot tricolore.

Un rendez-vous mondial qu’elle a le bonheur de vivre avec celle qui partage sa vie en-dehors des terrains depuis trois ans, l’autre numéro 9 des Bleues, Pauline Bourdon. Avant leur entrée en lice face à l’Afrique du Sud ce samedi (3h15 du matin), les deux joueuses ont raconté pour la première fois leur quotidien de partenaires, de coéquipières et de concurrentes.

"On part avec nos copines, et on part toutes les deux, ensemble", a souri Pauline Bourdon dans un entretien commun auprès du Midi Olympique. Et Laure Sansus d’enchaîner: "Il y a aussi notre future témoin de mariage et la fille qui va animer le mariage […] C’est une chance de vivre ça ensemble."

Un coming-out médiatique qui ne change rien sur le terrain

Le timing de la prise de parole des deux jeunes femmes peut surprendre. Mais pour elles cela ne change rien dans leur relation et leur permet d’une certaine manière de lancer la prochaine étape de leur vie commune.

"[Une libération?] Non parce qu’on ne l’a jamais caché. Si les gens nous le demandent, on le dit, a encore assuré Pauline Bourdon (26 ans). […] Là nous sommes à un stade de notre vie où nous avons des projets. Que tout le monde le sache, que le grand public soit au courant, cela ne nous dérange pas."

Et puis surtout, pour Pauline Bourdon comme pour Laure Sansus, cette médiatisation de leur relation avant la Coupe du monde en Océanie ne change rien à leur prestation pendant les matchs. "Nous sommes d’abord jugées en fonction de nos performances sur le terrain, a rappelé la meilleure joueuse du dernier Tournoi de VI Nations. Et ça ne changera pas pour cette Coupe du monde."

Laure Sansus contre l’Italie en septembre 2022 © Icon Sport

Retrouvailles manquées à Bayonne mais pas à Toulouse

Les deux jeunes femmes sont en couple depuis trois ans mais n’ont pas immédiatement pu vivre ensemble. La faute à leurs carrières respectives. Si Pauline Bourdon était bien installée dans son club de Bayonne, Laure Sansus évoluait à environ 300km de là du côté de Toulouse. Après être tombées amoureuses, les deux internationales ont voulu joué dans le même club sur la côte basque. Mais Laure Sansus n’a finalement pas rejoint le club bayonnais en raison de désaccords sportifs.

"On avait même acheté un appartement à Bayonne, a concédé la joueuse aux 30 sélections chez les Bleues. […] Mais, finalement, c’est au Stade Toulousain que nous nous sommes retrouvées et nous ne sommes pas trop mal ici."

Comme l’a expliqué Laure Sansus, Pauline Bourdon a finalement quitté le Pays basque pour la Ville rose en 2021. Seule la présence de sa compagne au Stade Toulousain l’a poussé à franchir le pas: "S’il n’y avait pas eu Laure à Toulouse, je ne serais peut-être jamais partie de Bayonne."

Quelques (petites) engueulades et beaucoup d’automatismes

En évoluant au même poste, Laure Sansus et Pauline Bourdon auraient pu avoir un peu de mal à cohabiter sur le terrain. Mais la polyvalence de la seconde et les habitudes prises, notamment chez les Bleues, leur ont permis de vivre sainement cette concurrence. Mieux, les deux joueuses ont même pu évoluer ensemble lorsque Pauline Bourdon a glissé à l’ouverture voire à l’arrière. Une complicité qui sert leur équipe.

"Ils est vrai qu’on adore jouer ensemble, a souligné Laure Sansus. Parce qu’on a la connaissance du poste de demi de mêlée et qu’on se connaît très bien. Quand je suis en 9 et Pauline en 10, si je veux attaquer un intervalle, elle le sait avant les autres."

Pauline Bourdon avec les Bleues en novembre 2021 © Icon Sport

Et Pauline Bourdon de la coupe avec une petite plaisanterie: "Mais on se prend parfois la tête en match." Des petites engueulades qui ne durent jamais longtemps et restent cantonnées au rectangle vert.

"Une fois que c’est sorti sur le terrain, ça reste sur le terrain, a poursuivi Pauline Bourdon. […] Laure est très posée, on s’engueule très rarement en fait, j’en suis presque déçue (rires)."

Le rugby c’est sur le terrain pas à la maison

Complices ballon en main, les deux internationales tricolores ont aussi une vie de couple comme les autres. Désormais fiancées, elles ne laissent pas les problèmes liés à l’ovalie perturber leur quotidien.

"A la maison, on parle très peu de rugby, même s’il nous arrive d’en discuter en revenant de l’entraînement, a narré Pauline Bourdon. Lorsque Laure est titulaire et moi remplaçante ou l’inverse, on en oublie même de se féliciter."

Face à l’Afrique du Sud, Laure Sansus débutera en charnière alors que Pauline Bourdon prendra place sur le banc au coup d’envoi.

Preuve que les deux joueuses ne veulent pas tout mélanger, elles ne font pas chambre commune à Marcoussis lors des rassemblements du XV de France. Une volonté de couper pour ne pas trop se démarquer de leurs coéquipières.

Sansus: "Plus facile aujourd’hui d’être homo dans le rugby féminin"

Interrogée en conférence de presse au lendemain de son coming-out médiatique, Laure Sansus s’est réjouie du bon accueil réservé à sa relation avec Pauline Bourdon.

"On a tous vu des retours sur les réseaux sociaux. On est loin de la France donc on n’a peut-être pas eu de retour direct. Mais les retours sont bienveillants. Les gens sont contents pour nous. Après je n’ai pas fait cela pour avoir l’aval du public ou pas, a réagi la demi de mêlée face aux journalistes. On a fait cela pour raconter notre histoire et pour expliquer encore le côté exceptionnel de cette Coupe du monde pour nous. Voilà, on a juste voulu raconter notre histoire. Les gens ont l’air d’être heureux pour nous et cela fait plaisir."

Des propos dans la continuité de ceux qu’elle a tenu auprès du Midi Olympique: "Je pense tout de même qu’il est plus facile aujourd’hui d’être homo dans le rugby féminin que dans le rugby masculin. Chez les filles, les esprits sont sûrement plus ouverts. La même chose chez les garçons, ce serait plus compliqué de l’assumer à mon avis."

La Coupe du monde 2022 en Nouvelle-Zélande va donc constituer leur ultime aventure ensemble sur le terrain. Mais leur couple, lui, franchira un nouveau cap pendant l’été 2023 avec leur mariage et la construction d’une maison pour y installer leur foyer. Devenir mères, constituera aussi l’une des prochaines étapes de leur vie. En attendant, elles ont un titre mondial à aller chercher ensemble.