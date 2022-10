Toulouse: Dimitri Delibes courtisé par d’autres clubs de Top 14

Le centre ou ailier toulousain Dimitri Delibes, en fin de contrat l’été prochain, est courtisé par plusieurs formations du Top 14.

Il est l’un des joueurs dont on parle beaucoup à Toulouse. Le jeune et prometteur Dimitri Delibes s’est régulièrement illustré ces dernières semaines. Aligné lors des cinq premières journées de Top 14, dont quatre fois en tant que titulaire, le centre ou ailier de 23 ans a démontré - et pas seulement grâce à ses deux essais marqués contre Toulon et Montpellier - qu’il pouvait être un élément précieux de l’effectif.

La Rochelle et surtout Toulon sur les rangs

Ses prestations ne sont évidemment pas passées inaperçues. Plusieurs clubs du Top 14 se sont manifestés. La Rochelle, en quête d’un renfort à ce poste, et surtout Toulon, que l’on dit même très intéressé, suivent le dossier, selon les informations de RMC Sport. Du côté du Stade Toulousain, des discussions auraient également débuté pour une éventuelle prolongation, mais sans réelles avancées significatives.

Arrivé chez les Rouge et Noir en 2018 après avoir débuté le rugby à Blagnac, Delibes est désormais dans les radars du XV de France, comme l’a récemment reconnu le sélectionneur Fabien Galthié. "Ça fait plaisir, avait répondu Delibes à RMC Sport quelques jours plus tard. Mais avant tout, je me dois d’avoir de belles performances en club. Aujourd’hui, les entraîneurs me font confiance, et je me dois de leur rendre. De faire de belles prestations avec le Stade Toulousain avant de penser à plus haut. Même si c’est un rêve. Un rêve de gosse. Mais il ne faut pas brûler les étapes."