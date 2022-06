Rugby: Nick McCarthy, demi de mêlée du Leinster, fait son coming-out

Apparu à 12 reprises cette saison au Leinster, l'Irlandais Nick McCarthy a effectué son coming-out ce lundi. Le demi de mêlée de la franchise irlandaise a expliqué les raisons qui l’ont poussé à s’exprimer sur son homosexualité et remercie ses coéquipiers et son staff pour leur réaction à cette nouvelle.

Petit à petit les mentalités évoluent dans la société et notamment dans le sport professionnel. A l’image du footballeur australien Josh Cavallo ou de l’Anglais Jake Daniel en Championship, le joueur irlandais de rugby Nick McCarthy a pris la parole ce lundi pour faire connaître publiquement son homosexualité. Après avoir prévenu ses entraîneurs et coéquipiers au sein de l’équipe du Leinster, le demi de mêlée est heureux de franchir un nouveau cap en dévoilant librement son orientation sexuelle.

"J’ai fait mon coming-out auprès de mes coéquipiers en janvier et j’étais assez nerveux à l’idée de le faire. Mais je suis vraiment heureux de l’avoir fait, a expliqué le joueur de 27 ans dans un entretien publié sur le site du Leinster. J’ai eu du mal faire mon coming-out pendant un moment et cela commençait à avoir un impact sur moi et sur mon bonheur. Donc c’était la bonne décision."

McCarthy heureux par l'accueil du Leinster

Titulaire à trois reprises lors de ses 12 apparitions de la saison avec le Leinster, Nick McCarthy a également expliqué qu’il avait songé à arrêter le rugby à cause de son homosexualité. Mais après avoir décidé d’effectuer son coming-out, il a adoré le soutien de ses coéquipiers et de son staff.

"Cela m’a tellement affecté que je me suis angoissé pour mon avenir et j’ai envisagé de m’éloigner complètement du rugby parce que je ne pensais pas pouvoir faire mon coming-out en jouant au rugby, a encore indiqué le demi de mêlée du Leinster. Mais, j’ai parlé à Leo Cullen et Stuart Lancaster en novembre dernier et le soutien que j’ai reçu d’eux tout de suite était incroyable. Ils m’ont aidé et guidé au cours des mois qui ont suivi pour que je me sente plus à l’aise de venir au groupe."

McCarthy avait peur des réactions

Lancé chez les pros en 2015, le demi de mêlée a donc attendu sept années avant de faire son coming-out. Nick McCarthy ne s’en est pas caché, il avait peur des réactions de ses proches dans le monde du rugby et du sport professionnel.

"Je suppose que ce n’est pas vraiment « une chose ». Ce n’est pas courant pour un athlète masculin de faire du sport, du rugby professionnel sans fin, et c’est probablement quelque chose que je ne voulais pas croire ou accepter non plus, a encore poursuivi Nick McCarthy. J’avais besoin d’accepter d’être gay avant de pouvoir en parler avec d’autres. J’ai de bons amis au rugby mais je ne savais pas comment ils le prendraient. Mon expérience, depuis mon coming-out a été entièrement positive. J’ai réalisé que quiconque se soucie de vous, veut juste que vous soyez heureux."

Inspiré par Cavallo ou Nassib

Félicité par de nombreux acteurs du monde du rugby irlandais comme la Fédération ou plusieurs joueurs, Nick McCarthy a marqué les esprits en révélant publiquement son homosexualité.

L’ancien joueur du XV du Trèfle, Rob Kearney, n’a ainsi pas hésité à qualifier son ex-coéquipier du Leinster de "légende" capable d’inspirer les générations futures.

Et le principal intéressé, Nick McCarthy de préciser pourquoi il avait décidé de révéler son homosexualité plusieurs années après le début de sa carrière professionnelle: les différents sportifs à avoir publiquement parlé sur leur sexualité l’ont inspiré et aidé dans sa démarche.

"Je suis une personne réservée donc je n’étais pas sûr de faire mon coming-out publiquement. Mais voir Carl Nassib (joueur de NFL) ou Josh Cavallo (joueur australien de football) faire leur coming-out, a enchaîné Nic McCarthy. Ou encore voir Jack Dunne ici au Leinster et comment il a parlé publiquement l’année dernière de sa bisexualité, cela m’a beaucoup aidé. J’ai eu de bonnes conversations avec chacun d’eux et ils ont été extrêmement encourageants."

McCarthy: "Optimiste pour l’avenir"

A l’heure où de nombreuses équipes et clubs profitent du mois des fiertés pour exprimer leur soutien aux personnes homosexuelles ou aux membres de la communauté LGBTQIA+, la prise de position publique de Nick McCarthy constitue un geste fort. Le demi de mêlée espère désormais inspirer et aider d’autres sportifs à assumer publiquement qu’ils sont.

"Je suis tellement plus heureux qu’il y a quelques mois et je suis optimiste pour l’avenir, a conclu le joueur de rugby de 27 ans. Si une autre personne, un autre enfant, continue de pratiquer son sport parce qu’il voit un joueur de rugby de Leinster faire son coming-out et être accepté, ce serait un excellent résultat. […] J’aimerais que les gens voient, d’après mon expérience, que les résultats ont été très positifs, et le plus gros obstacle est peut-être dans leur propre tête. Entourez-vous de bonnes personnes, parce que quiconque se soucie de vous, veut le meilleur pour vous. Votre sexualité est juste une partie de qui vous êtes, et la vie est tellement mieux quand vous pouvez être vous-même."