VI Nations: les Bleues proches de l'exploit mais battues en finale par l'Angleterre

Le XV de France s'est incliné face à l'Angleterre (10-6) ce samedi lors de la finale du Tournoi des VI Nations féminin. Au terme d'une finale à suspense, les Bleues ont bien résisté mais n'ont pas réussi à marquer le moindre essai.

On leur promettait l'Enfer mais les joueuses du XV de France ont bien résisté ce samedi face à l'Angleterre. Face à l'une des deux meilleures nations mondiales, les Bleues ont montré un beau visage mais se sont inclinées en finale du Tournoi des VI Nations féminin (7-6) sur la pelouse du Twickenham Stoop de Londres. Après leurs démonstrations face au pays de Galles (53-0) et l'Irlande (15-56), les Françaises ont cette fois manqué d'un peu de réalisme face au XV de la Rose.

"Il faut lever la tête, on leur a marché dessus quand même. Elles n’ont pas réussi à mettre en place leur jeu, a lancé Rose Bernadou pour France 2 après cette défaite cruelle. Elles ont tombé des ballons, elles ont cafouillé leur projet de jeu. On les a fait chier et ce que l’on voulait."

Les Bleues piégées avant la mi-temps

Après un début de match rythmé mais où les erreurs et quelques fautes offensives ont mis en échec les actions françaises et anglaises, il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour voir la première grosse occasion du match.

Emilie Boulard est passé tout près du premier essai du match à la 30e minute de cette finale. Sur un beau décalage de Romane Ménager, qui lui a passé le ballon après-contact, l’arrière tricolore a transpercé la défense anglaise et poursuivi son effort jusque d’ans l’en-but adverse.

Un essai finalement refusé, et les Bleues ont ensuite vu Caroline Drouin rater sa tentative de revenir dans le match sur la pénalité suivante.

Après avoir laissé passer leur chance, les joueuses tricolores ont subi l’efficacité du Xv de la Rose. Sur une pénalité jouée vite à cinq mètres de l’en-but français, la numéro 8 anglaise Poppy Cleall a aplati tout près des poteaux. Après deux premiers ratés au pied, Emiliy Scarrat a transformé pour lancer les Anglaises (7-0, 40e).

La France échoue de peu

Les Bleues auraient pu s’écrouler au retour des vestiaires. Mais non, les protégées d’Annick Hayraud n’ont rien lâché et ont enfin réussi à marquer leurs premiers points sur une pénalité de Caroline Drouin (7-3, 46e).

Malgré une belle débauche d’énergie, la défense anglaise a tenu et profité de quelques maladresses tricolores en attaque pour préserver son maigre avantage. Avec douze pénalités côté anglais et dix autres côté français, aucune des deux équipes n’a réussi à véritablement mettre en place son jeu.

Il aura fallu attendre le dernier quart d’heure de jeu pour voir les Françaises se ruer en attaque et tout donner pour s’offrir un bel exploit. Caroline Drouin a inscrit trois nouveaux points, avec l'aide du poteau, sur la pénailté de l'espoir (7-6, 72).

Malgré la belle envie des Françaises, les Anglaises ont fermé le jeu. Plutôt que de prendre les points sur deux pénalités bien placées offertes par la défense tricolore, l'Angleterre a fait tourner le chrono pour sécuriser sa victoire. Une ultime pénalité réussie par Emiliy Scarrat juste avant la sirène (10-6, 79e) a conclu le spectacle. Malgré leur bravoure, les joueuses du XV de France ont laissé la victoire et le titre dans ce Tournoi des VI Nations à l'Angleterre.