VI Nations: les Bleues écrasent l’Irlande et s’offrent une finale contre l’Angleterre

Le XV de France féminin a largement dominé l’Irlande (15-56) ce samedi, lors de son deuxième match du Tournoi des VI Nations. Les Françaises affronteront l’Angleterre en finale de la compétition.

Après le pays de Galles début avril (53-0), c’est au tour de l’Irlande de subir la loi du XV de France féminin dans le Tournoi des VI Nations. Ce samedi, les protégées d’Annick Hayraud ont pilonné leur adversaire et ont remporté une très large victoire (15-56) en terre irlandaise. Avant de retrouver l’Angleterre en finale dans une semaine, les joueuses françaises se sont offert un festival offensif avec huit essais.

Un Irlande-France plié dès la mi-temps

Après une première pénalité réussie par le XV du Trèfle en début de match, les Bleues ont rapidement lancé la machine après une grosse dizaine de minutes. La Montpelliéraine Caroline Boujard a marqué le premier essai tricolore avant d’être imitée dans la foulée par Emilie Boulard.

Un essai de pénalité plus tard, transformé par une Caroline Drouin efficace dans son rôle de buteuse, et la France se retrouvait déjà largement devant (3-21, 21e) et semblait se diriger vers une victoire assez tranquille. Deux nouveaux essais de Safi N’Diaye et Cyrielle Banet sont encore venus corser l’addition. A la mi-temps, plus rien ne pouvait inquiéter les Bleues (8-48, 40e).

Les Bleues ont rendez-vous avec l’Angleterre

La rencontre a ensuite tourné à la correction pour l’Irlande. Après avoir débloqué la situation en début de match, Caroline Boujard a signé un doublé pour relancer la machine tricolore après la pause (8-43, 46e).

De retour au XV après un passage au rugby à VII, Romane Ménager y est aussi allé de son petit essai après un joli sprint et a ensuite vu Cyrielle Banet marquer son deuxième essai de la partie pour conclure la démonstration des joueuses tricolores avant un ultime sursaut irlandais (15-56, 75e).

Dans une édition 2021 du Tournoi si particulière en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus, les Bleues terminent donc à la première place de leur poule devant les Galloises et les Irlandaises. Avec deux victoires et pas moins de 16 essais, les partenaires de Gaëlle Hermet ont fait le plein de confiance.

De bon augure avant de défier l’autre favori de la compétition, l’Angleterre, en finale dans une semaine. Dans l’autre groupe, les Anglaises ont brillé en dominant facilement l’Ecosse (52-10) et l’Italie (3-67). Le match du titre s’annonce donc des plus spectaculaires.