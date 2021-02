France-Écosse: "Nous serons prêts à jouer dimanche", assure Serge Simon

Invité de France Info , Serge Simon a confié ce lundi que la Fédération française de rugby ne demanderait pas le report de France-Écosse, prévu dimanche lors du Tournoi des VI nations. L'affiche est menacée par plusieurs cas de coronavirus chez les Bleus.

Victorieux de ses deux premiers matchs du tournoi des VI Nations, le XV de France disputera-t-il comme prévu sa rencontre face à l'Ecosse dimanche (16h)? Initialement prévue au Stade de France, la partie est menacée par plusieurs cas de coronavirus. Ce lundi, le Palois Baptiste Pesenti a été le 11e joueur testé positif au sein du groupe France. Le 15e, au total, en comptant les membres du staff.

Invité de France Info, Serge Simon s'est tout de même montré rassurant concernant la tenue du match. "On ne va pas demander (le report) parce qu'aujourd'hui, tout est sous contrôle sérologique, virologique du groupe France, qui est complètement négatif avec les tests dès hier (dimanche) soir", a assuré le vice-président de la Fédération Française de rugby (FFR). Les cinq joueurs testés positifs ce lundi sont restés en dehors de la bulle sanitaire appliquée au sein du XV de France.

Décision dans 48h

De nouveaux tests sont prévus pour le groupe France dès ce mardi. L'organisation du tournoi des VI Nations devra ensuite prendre une décision concernant la tenue de la rencontre. Des ajustements sportifs pourraient encore être effectués au sein du XV de France afin que l'équipe puisse se présenter sur la pelouse du Stade de France. "Nous serons prêts à jouer dimanche quoiqu'il arrive, avec une équipe saine", a ajouté Serge Simon.

Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Brice Dulin et le capitaine Charles Ollivon ont rejoint plus tôt ce lundi la liste des joueurs français positifs au coronavirus. Fabien Galthié a lui aussi été infecté il y a quelques jours par le virus. "On va dire que ce n'est pas la meilleure des préparations, a admis Serge Simon. On va s'adapter. (...) Même si ce n'est pas la version la plus optimale, c'est quelque chose qui n'est pas une contrainte insurmontable, on y fait face avec agilité et sans grande difficulté."

Selon nos informations, le comité du Tournoi des VI Nations se donne 48 heures avant de trancher concernant un éventuel report. Dans le cas d'un report, la rencontre pourrait être repoussée d'une semaine.