XV de France: Baptiste Pesenti testé positif à son tour

Appelé dans la liste des 31 pour l’Ecosse afin de suppléer Romain Taofifenua, Baptiste Pesenti ne rejoindra pas Marcoussis. Le deuxième ligne a été testé positif au Covid-19 avec la Section Paloise.

Comme indiqué par Rugbyrama et confirmé par RMC Sport, le Palois Baptiste Pesenti a été positif au Covid-19 ce lundi en club. Le deuxième ligne de 23 ans, appelé en renfort dans la liste des 31 pour l’Ecosse par le staff du XV de France, après le forfait de Romain Taofifenua (également contaminé), n’a pas joué ce week-end contre Toulon. Pesenti a effectué la préparation des matchs contre l’Italie et l’Irlande, et fait les deux déplacements, mais sans jouer. Il devait rejoindre Marcoussis.

Et si ce n'était pas fini?

C’était sans compter sur une nouvelle contamination. La onzième chez les joueurs français et la sixième de la journée, après l’annonce des cas positifs pour Cyril Baille, Peato Mauvaka, Romain Taofifenua, Brice Dulin et le capitaine Charles Ollivon. Par ailleurs, quatre membres du staff ont également été infectés ces derniers jours, dont le sélectionneur Fabien Galthié. Le remplaçant de Baptiste Pesenti n'est pas encore connu. L'encadrement des Bleus devrait communiquer à ce sujet dans la soirée.

Le staff des Bleus a, semble-t-il, tout prévu en amont. C’est ce qu’indiquait en tout cas le manager du XV de France Raphaël Ibanez la veille, dans Stade 2. "Nous avons préparé un plan d'adaptation, vous pouvez faire confiance à Fabien, a-t-il tenté de rassurer. Si d'autres cas s'avèrent positifs, nous avons de toutes façons pris des mesures exceptionnelles avec le concours de la cellule Covid qui veille sur le groupe France. Les tests vont être triplés, on va avoir un test tous les jours. Et s'il y avait malheureusement un cas détecté, il serait immédiatement placé à l'isolement. Mais nous sommes confiants."