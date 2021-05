La Rochelle: Botia en commission de discipline mercredi

Le trois-quarts centre fidjien de La Rochelle, Levani Botia, est convoqué mercredi en commission de discipline après le carton rouge reçu en finale de Coupe d'Europe, remportée par Toulouse, en raison d'un plaquage dangereux, a annoncé lundi l'organisateur.

Le 22 mai à Twickenham (Angleterre), Levani Botia, 32 ans, avait été exclu définitivement à la 28e minute de la finale de Champions Cup, s'étant rendu coupable d'un plaquage haut sur l'arrière toulousain Maxime Médard, 34 ans, soumis ensuite à un protocole commotion.

Plusieurs semaines de suspension ?

Le degré moyen de suspension pour ce genre d'infraction est de six semaines mais il peut aller de dix à cinquante-deux semaines en cas de circonstances aggravantes. La Rochelle, deuxième du classement en Top 14 et déjà qualifié pour la phase finale, se rend samedi (21h00) à Clermont à l'occasion de la 26e et dernière journée de saison régulière.

Levani Botia avait regretté son geste quelques jours après la finale. "Je n’arrive pas à tourner la page, en fait.J’y pense tout le temps. C’est peut-être même la plus grosse désillusion de ma carrière", avait-il confié à Midi Olympique.