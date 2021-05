La Rochelle-Toulouse: le violent plaquage de Botia sur Médard

La finale 100% française de Champions Cup, entre La Rochelle et Toulouse, n'aura pas livré que des belles images ce samedi. Maxime Médard a été victime d'un lourd plaquage de la part de Levani Botia, qui a écopé d'un carton rouge.

Maxime Médard est revenu après avoir passé le protocole commotion. Presque aussi impressionnant de le voir sur pieds sur le terrain, après le tampon encaissé sur la pelouse. Le joueur de Toulouse a été victime d'un plaquage très violent de la part de Levani Botia à la 28e minute de la finale de Champions Cup contre la Rochelle.

Un carton jaune révisé

Un geste qui a valu un carton rouge logique au centre fidjien, qui a laissé les Rochelais à 14 pour la première finale européenne de leur histoire. Il avait au départ pris carton jaune mais l'arbitre a changé sa décision grâce à la vidéo. Car le plaquage est à l'épaule et la nuque de Maxime Médard aura sans doute souffert.

Cet affrontement franco-français est le sixième de l'histoire de la compétition, dont Toulouse a été la première équipe à inscrire son nom au palmarès. "Quand on s'engage en Coupe d'Europe, c'est pour affronter les clubs les plus prestigieux d'Europe. C'est vrai que c'est ce qu'on attend. Cette finale n'est pas inédite mais c'est assez particulier puisque les équipes se connaissent bien. Il y aura forcément du chambrage. Quand on va jouer pour une finale européenne, on s'attend plutôt à jouer une équipe étrangère. Mais ce sont les deux équipes les plus flamboyantes de Top 14 qui se retrouvent", note pour RMC Sport Sylvain Marconnet.