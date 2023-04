Le message de soutien de Boudjellal à Matthieu Lartot après l'annonce de son amputation

Mourad Boudjellal, président du RC Toulon, s’est exprimé sur Eurosport pour adresser un message de soutien au journaliste sportif Matthieu Lartot qui, atteint d’un cancer du genou, doit se faire amputer de la jambe droite.

Mourad Boudjellal au soutien de Matthieu Lartot. Le président du club Toulonnais a tenu à saluer le "très grand courage" du journaliste sportif de France Télévision, qui a annoncé la semaine dernière devoir se faire amputer de la jambe droite pour venir à bout de son cancer du genou.

"On m’a toujours dit que pour jouer au rugby il fallait avoir des castagnettes, que c’était un sport très dur, avec du contact et de la violence, (…) mais le plus grand courage il est pas toujours sur le terrain, il est parfois en tribune de presse, a déclaré Mourad Boudjellal auprès d'Eurosport. C’est le cas pour Matthieu Lartot, qui commente les matchs de l’équipe de France et de la Coupe d’Europe."

"Un très grand courage"

"Il a parlé de ça avec une pudeur extrême, une très très grande pudeur et un très très grand courage. L’information de cette semaine c’est qu’il faut parfois plus de courage pour être en tribune de presse et commenter qu’être sur le terrain", poursuit le dirigeant du RCT.Le commentateur a de son côté annoncé prendre ses distances avec France Télévision le temps de se soigner.