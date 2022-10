Les Wasps, grand nom du rugby anglais, placés en redressement judiciaire

La holding détenant l'équipe anglaise des Wasps a annoncé lundi son placement en redressement judiciaire, ce qui devrait entraîner la relégation du club, déjà suspendu de toute compétition mercredi dernier par la fédération.

"Wasps Holdings Limited a été placé en redressement judiciaire le 17 octobre 2022 et a immédiatement cessé ses activités", indique un communiqué du club anglais, en proie à de graves difficultés financières et qui cherche un repreneur depuis des semaines. Deux administrateurs ont été nommés et "malheureusement, (ils) ont été obligé de licencier immédiatement 167 salariés, dont tous les membres de l'effectif et du staff", a de son côté indiqué la Premiership dans un communiqué distinct au sujet de la situation des Wasps.

"C'est un jour sombre pour le rugby anglais et nous savons que ce sera une nouvelle catastrophique pour tous les joueurs des Wasps, le staff, les anciens joueurs, les sponsors et les milliers de supporters à travers le monde", a déclaré Andrew Sheridan, l'un des administrateurs, cité dans le communiqué de la Premiership.

Les Wasps devraient repartir en 2e division la saison prochaine

"Nous demeurons en discussion avec des parties intéressées et nous sommes confiants sur le fait qu'un accord pourra être trouvé pour permettre aux Wasps de continuer", a-t-il cependant souligné. Mercredi, le club basé à Coventry avait été suspendu de toute compétition par la RFU après avoir annoncé qu'il était forfait pour son match prévu le samedi contre Exeter et qu'il était "probable" qu'il soit placé en redressement judiciaire "dans les jours à venir".

Selon la presse, le club avait notamment fait défaut sur le remboursement d'un emprunt de 40 millions d'euros prévu en mai dernier. Il devrait connaître le même sort sportif -c'est à dire une relégation- que les Worcester Warriors, autre club de l'élite du rugby anglais qui avait été suspendu au début du mois après la liquidation de la holding qui le contrôlait.

Le club des Midlands, à qui le fisc réclamait notamment près de 7 millions d'euros, sera relégué en Championship (2e division), où il pourra débuter la saison 2023-2024. Mais, contrairement à Worcester qui était une équipe à le renommée moindre, les Wasps sont un monument du rugby anglais, avec six titres de champion à leur palmarès, dont quatre entre 2002 et 2008, et deux titres de champions d'Europe (2004, 2007). Ils avaient encore fini en tête de la phase régulière en 2016/2017 et 2e en 2019/2020, perdant ces deux années la finale contre les Exeter Chiefs.