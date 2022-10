Rugby: les Wasps, club anglais historique, devraient être placés en redressement judiciaire

Les Wasps, quatre fois champions d’Angleterre et deux fois champions d’Europe, vont "probablement" être placés en redressement judiciaire "dans les jours qui viennent". Après les Worcester Warriors, un deuxième club anglais est donc en très grande difficulté.

L’avenir des Wasps est plus que jamais incertain. Le club anglais de rugby a annoncé mercredi qu'il déclarait forfait pour le match de championnat de samedi contre Exeter et qu'il allait être "probablement placé en redressement judiciaire dans les jours qui viennent".

En dépit des négociations en cours pour trouver un repreneur, "il est maintenant clair que nous n'aurons pas assez de temps pour trouver une solution viable et il est donc probable que nous seront placés en administration judiciaire dans les jours qui viennent", écrit le club installé à Coventry dans un communiqué sur son site internet.

"Au vu de la situation actuelle, nous avons pris la décision de déclarer forfait pour le match de l'équipe masculine prévu ce samedi contre les Exeter Chiefs, ajoute le club. Cela a été une décision extrêmement difficile à prendre et nous reconnaissons que cela n'impacte pas seulement nos joueurs, le staff et les supporters, mais aussi les Exeter Chiefs et la communauté du rugby", poursuivent encore les Wasps.

Ils se disent néanmoins encore "confiants sur le fait que de nouveaux propriétaires seront trouvés pour permettre aux équipes et aux entreprises de poursuivre leur activité".

Le même sort que les Worcester Warriors ?

En cas de redressement judiciaire, les Wasps pourraient connaître le même sort que les Worcester Warriors, suspendus pour le reste de la saison le 6 octobre après la liquidation de la holding qui contrôlait le club.

Le club des Midlands, à qui le fisc réclamait notamment près de 7 millions d'euros, va être relégué en Championship (2e division du rugby anglais), où il pourra débuter la saison 2023-2024.

Les Wasps avaient, eux, annoncé dès le 22 septembre que le redressement judiciaire était une éventualité, mais le club espérait encore trouver un repreneur. Selon la presse, le club avait fait défaut sur le remboursement d'un emprunt de 40 millions d'euros prévu en mai dernier.

Une suspension et une relégation des Wasps serait un choc retentissant pour le rugby anglais. Car si les Warriors étaient une "petite" équipe qui ne jouait que le maintien saison après saison, les Wasps ont été un grand nom du rugby anglais dans les années 2000 avec 4 titres de champions d'Angleterre entre 2002 et 2008 et deux titres de champions d'Europe en 2004 et 2007.

Ils avaient encore fini en tête de la phase régulière en 2016/2017 et 2e en 2019/2020, perdant ces deux années la finale contre les Exeter Chiefs.