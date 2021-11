Mondial 2023: pourquoi les Springboks sont venus se préparer en région parisienne

Pour préparer leur tournée de novembre en Europe, les champions du monde Sud-Africains ont choisi de s’installer la semaine passée à Saint-Maur-des-Fossés, en région parisienne. Sélectionnée comme potentielle "ville-hôte" pour la Coupe du Monde 2023, la mairie du Val-de-Marne s’est pliée à des demandes bien particulières.

Sous les yeux de 500 privilégiés présents au bord du terrain, Siya Kolisi, Eben Etzebeth ou encore François Steyn enchaînent les exercices sur la pelouse du stade Paul Meyer à Saint-Maur-des-Fossés. Au sud-est de Paris. Ces fans de rugby ou simples curieux assistent avec enthousiasme à l’entraînement des champions du monde en titre: les Sud-Africains. "Ce n’est pas tous les jours qu’on peut voir les meilleurs joueurs mondiaux, s’exclame Ethan, maillot des Springboks sur le dos. On espère avoir des photos ou des autographes" Les "Sudafs" ont investi cette paisible ville du Val-de-Marne pendant une semaine, avant leur tournée de novembre en Europe. "C’est impressionnant. Moi-même je suis Sud-Africain, ça fait super plaisir, sourit Chris. Leur précision, leur taille, leur vitesse, c’est une grande chance de les voir." A côté, Morgan est heureux d’admirer son "équipe préférée en vrai".

Convaincre les "Boks" pour 2023

Mais pourquoi sont-ils venus ici avant d’affronter le Pays de Galles, l’Écosse et l’Angleterre ? "Nous avons candidaté pour accueillir une équipe, peu importe laquelle, lors de la Coupe du Monde 2023 en France, explique le maire Sylvain Berrios. Et Saint-Maur-des-Fossés a été retenu comme un site sélectionnable pour accueillir de grandes équipes". Alors quand les Springboks ont demandé un endroit où s’entraîner quelques jours, "la ville de Saint-Maur a été proposée. C’est le comité d’organisation de la Coupe du Monde de rugby 2023 qui fait le lien entre nous et les différentes équipes, en l’occurrence l’Afrique du Sud aujourd’hui."

Une forme de test grandeur nature, mais cela ne veut pas dire que les coéquipiers du Toulonnais Cheslin Kolbe (absent sur cette tournée) établiront leur camp de base ici dans deux ans. Il y aura de la concurrence, 53 destinations possibles sont retenues sur les 100 candidatures proposées, avec des critères précis: un hôtel, un terrain d’entraînement, un gymnase, une salle de musculation et une piscine.

Soupe, crème fraîche et poubelles de glaçons

A Saint-Maur en tout cas, les Sud-Africains ont semble-t-il apprécié leur séjour: "Être ici en France et nous y préparer, c’est vraiment incroyable pour nous. On s’entend très bien avec les Français car nous sommes des gens passionnés, nous aimons les mêmes choses, sourit le capitaine Siya Kolisi. Les gens sont très accueillants, on apprécie beaucoup." Il faut dire que la mairie s’est pliée en quatre pour ses hôtes de luxe. "On les a mis dans de bonnes conditions. La pelouse est à trois centimètres de hauteur.

Autre doléance: ils voulaient de la soupe, détaille Sylvain Berrios. Donc la cuisine centrale de la ville, qui fait de la soupe une fois par semaine pour les enfants, leur a préparé cette soupe avec des légumes frais, de la crème fraîche de Normandie. Ils souhaitaient aussi avoir beaucoup de glaçons dans des grands bacs, donc on leur a fourni des poubelles avec pleins de glaçons!" Tout est fait pour chouchouter ces rugbymen, qui ont aussi partagé quelques moments avec des jeunes du club de rugby de la ville. Mais qui préparent surtout, déjà, la défense de leur titre mondial: "C’est là où nous voulons aller, c’est notre but, affirme Kolisi. Mais on le construit par étape." Et cela passera, peut-être, par Saint-Maur des Fossés.